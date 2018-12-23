«Путин абсолютно красавчик»: Кадыров о президенте, женщинах и соцсетях

В преддверии Нового года глава Чеченской республики Рамзан Кадыров дал большое интервью в программе «Важная персона» на телеканале «Москва 24», рассказав об отсутствии у него намерения баллотироваться на пост главы государства.

По словам Кадырова, свою политическую карьеру он собирается закончить на посту руководителя региона. На президентский пост или должность федерального министра он претендовать не планирует.

«Я не такого уровня человек», — подчеркнул глава Чечни.

Кадыров ответил:

«Путин абсолютно красавчик. И если меня спросить, я же пехотинец Путина, поэтому я всегда говорю: я обязан Путину Владимиру Владимировичу. Будь он президентом, будь он рядовым — я всю свою жизнь обязан одному человеку — это президенту, это Владимиру Путину. Поэтому такого красавчика второго нет».

Чечню Кадыров назвал самым законопослушным регионом РФ . По его словам, обвинения по поводу того, что в республике провозглашено шариатское правление, действуют отдельные законы, а Конституции не существует, придумывают и распространяют «шайтаны»

«Так, как у нас, никто не соблюдает законы Российской Федерации, Конституцию РФ и чеченские законы. Так можно сказать: наш регион — самый послушный в этом плане», — заверил глава Чечни.

Он утверждает, что это очевидно из статистики преступности по республике, которая якобы радикально отличается (в лучшую сторону) от других субъектов федерации.

«Если взять все преступления, которые совершаются в регионах, у нас самый спокойный регион — и по дорожно-транспортным происшествиям, и общественные, так скажем, преступления, грабежи там, угоны.

Любое направление возьми — у нас самые хорошие, самые лучшие показатели.

Если взять по рейтингам — благополучный климат там — во всех самых хороших показателях мы находимся», — заявил Кадыров телеведущему.

Опроверг глава Чечни и слухи о том, что на республиканском уровне существуют препятствия для профессиональной деятельности женщин.

«Женщина должна работать. Мы не запрещаем женщинам работать, развиваться, учиться. Ну про нас это так говорят, пишут там даже живущие недалеко от нас граждане России, да, есть определенные чиновники, не знают, что происходит у нас в республике там.

Говорят там, пишут разное — что заставляют надевать платки, заставляют это, туда-сюда…

Если бы вы выехали в центр города (Грозного), вы бы увидели разных людей у нас — без платков, и в коротких юбках, и это, и другое… Ну это обычный регион Российской Федерации, один из городов нашего государства», — подытожил Кадыров.

Критика, по его словам, распространяется глупыми людьми через социальные сети.

«Я думал всегда, когда я раньше не сидел в соцсетях, я думал, все там, которые в соцсетях сидят, — только умные и патриоты.

Возьми там десять профессоров, придумай там умные слова, сам напиши — все равно есть люди, которые будут критиковать.

Критикуют так глупо, и вот вообще не понимаешь: как так может думать человек, разве может о таком думать, говорить, я вообще не знаю, как такие мысли в голову могут приходить глупые, искаженные. Поэтому очень страшное дело — соцсети», — поделился с ведущим Кадыров.

Он выразил мнение о том, что из-за пагубного влияния, которое оказывают соцсети, необходимо ограждать от них подрастающее поколение. Кадыров рассказал, что у его собственных детей — в отличие от него самого — нет аккаунтов в соцсетях, потому что у них «очень загружен график».