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Кадыров хочет завершить карьеру на посту главы региона, а не на федеральной должности 

ТАСС + ещё 15 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров хочет завершить карьеру на посту руководителя республики.
"Хочу закончить свою карьеру будучи руководителем региона, республики", — сказал он в субботу в эфире телеканала "Москва 24".
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Также он отметил, что не видит себя в должности руководителя федерального министерства, и точно не претендует на руководящую должность в стране.
"Я не такого уровня человек", — добавил он.
Кадыров, которому сейчас 42 года, возглавляет Чечню с 2007 года. Переизбирался парламентом Чечни в 2011 году и на прямых выборах в 2016 году, набрав более 97,5% голосов.
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Политика , Другое , Чеченская Республика
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