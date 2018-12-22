Кадыров хочет завершить карьеру на посту главы региона, а не на федеральной должности

Глава Чечни Рамзан Кадыров хочет завершить карьеру на посту руководителя республики.

"Хочу закончить свою карьеру будучи руководителем региона, республики", — сказал он в субботу в эфире телеканала "Москва 24".

Также он отметил, что не видит себя в должности руководителя федерального министерства, и точно не претендует на руководящую должность в стране.

"Я не такого уровня человек", — добавил он.

Кадыров, которому сейчас 42 года, возглавляет Чечню с 2007 года. Переизбирался парламентом Чечни в 2011 году и на прямых выборах в 2016 году, набрав более 97,5% голосов.