В России ответили на «сигнал» британских ВМС

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Посольство РФ прокомментировало прибытие корабля британских ВМС на Украину 

РИА Новости + ещё 1 25 минут назад
Великобритания, направляя военный корабль к берегам Украины, подстрекает Киев к новым военным провокациям, заявил пресс-секретарь посольства в РФ.
Разведывательный корабль британского флота зашел в порт Одессы
Ранее глава минобороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон сказал, что Лондон направил в Одессу корабль британских ВМС, чтобы "послать сигнал России".
"Не справившись с задачей эффективно нейтрализовать дроны над аэропортом Гатвик, похоже, Уильямсон занялся более надежным делом — подстрекательством Украины к новым военным провокациям. Сигнал в России действительно приняли: он заключается в том, что на какие бы безответственные шаги не пошел киевский режим, британское правительство консерваторов будет всегда обеспечивать ему политическую и военную поддержку. Именно так в Лондоне пытаются "содействовать" урегулированию внутриукраинского конфликта", — сказал пресс-секретарь посольства журналистам.
Дипломат отметил, что проходящая сейчас поездка Уильямсона в Одессу выглядит особенно показательной в условиях "подготовки режимом Петра Порошенко военной акции 24-25 декабря с целью продлить введенное им военное положение".
Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое были ранены, их госпитализировали и оказали медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.
Президент РФ Владимир Путин ранее назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.
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Политика , Армия , Видео , Великобритания
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