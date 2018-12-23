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МВД хочет получить полномочия по пожарному надзору 

РИА Новости + ещё 12 39 минут назад
Фото: РИА Новости
МВД России намерено получить полномочия по пожарному надзору, уведомление о начале разработки соответствующих поправок в положение о министерстве опубликовано на портале нормативных правовых актов.
"Наделение МВД России полномочиями по организации и осуществлению федерального государственного пожарного надзора", — говорится в документе.
Отмечается, что общественное обсуждение инициативы продлится до 5 января 2019 года, а в качестве планируемого срока вступления поправок в силу обозначен август.
Сейчас функции госпожнадзора закреплены за МЧС.
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Политика , МЧС , МВД
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