МВД хочет получить полномочия по пожарному надзору

МВД России намерено получить полномочия по пожарному надзору, уведомление о начале разработки соответствующих поправок в положение о министерстве опубликовано на портале нормативных правовых актов.

"Наделение МВД России полномочиями по организации и осуществлению федерального государственного пожарного надзора", — говорится в документе.

Отмечается, что общественное обсуждение инициативы продлится до 5 января 2019 года, а в качестве планируемого срока вступления поправок в силу обозначен август.