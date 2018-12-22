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В Госдуме назвали цель нового транша Киеву от США 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
В международном комитете Госдумы прокомментировали решение США о выделении 10 миллионов долларов на дополнительную помощь ВМС Украины после инцидента в Керченском проливе.
Ранее о такой перспективе сообщил представитель госдепартамента Роберт Палладино. Средства пригодятся якобы для усиления военно-морского потенциала Украины.
Это явно показной жест, оценил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
— Теперь мы яснее и яснее видим цели спланированного инцидента в Керченском проливе, его исполнителей и, очевидно, бенефициаров, — отметил он.
Вашингтон, таким образом, вновь оплачивает оголтелую антироссийскую кампанию, считает парламентарий. Деньги, по его оценке, могут пойти "на новые провокации и создание напряженности".
— Направьте лучше детям Донбасса вместо своих ракет, — заочно посоветовал глава комитета.
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Политика , Комитет госдумы по международным делам , Госдеп США , Госдума , США
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