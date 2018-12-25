Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя комитета по инвестициям Ирину Бабюк. Об этом сообщил в Twitter руководитель пресс-службы администрации губернатора Андрей Кибитов.
Исполнять обязанности руководителя назначен Евгений Васильев, который с мая 2018 года занимал пост заместителя главы комитета по инвестициям.
Ранее News.ru писал, что руководитель Федеральной службы государственной статистики Александр Суринов ушёл в отставку. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев. «Освободить Суринова Александра Евгеньевича от должности руководителя Федеральной службы государственной статистики по его просьбе», — говорится в тексте документа.