Слуцкий прокомментировал вывод войск США из Сирии

"Заявление Вашингтона, что США выводят войска из Сирии, я приветствую. Решение правильное, с точки зрения сирийского урегулирования и политической стабилизации. Но пусть начнут реально выводить", — написал он на своем канале в мессенджере Telegram.

Слуцкий добавил, что старшее поколение помнит, сколько раз уходили военные США из Афганистана, из Ирака, возможно, подобное произойдёт и в Сирии. Он сравнил подобные заявления Вашингтона с объявлением прощального гастрольного тура известными исполнителями, который проходит у них ежегодно.

*Террористическая организация, запрещенная в России