Слуцкий прокомментировал вывод войск США из Сирии 

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя планы США вывести войска из Сирии, заявил, что решение правильное, но теперь они должны подтвердить свои слова действиями.
"Заявление Вашингтона, что США выводят войска из Сирии, я приветствую. Решение правильное, с точки зрения сирийского урегулирования и политической стабилизации. Но пусть начнут реально выводить", — написал он на своем канале в мессенджере Telegram.
Слуцкий добавил, что старшее поколение помнит, сколько раз уходили военные США из Афганистана, из Ирака, возможно, подобное произойдёт и в Сирии. Он сравнил подобные заявления Вашингтона с объявлением прощального гастрольного тура известными исполнителями, который проходит у них ежегодно.
Белый дом объявил 18 декабря, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над террористической группировкой "Исламское государство"* не означает прекращения существования коалиции. Агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что все сотрудники госдепартамента США будут эвакуированы из Сирии в течение 24 часов, а вооруженные силы будут выведены в период от 60 до 100 дней.
*Террористическая организация, запрещенная в России