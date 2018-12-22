Глава Крыма пообещал поддержку добровольцам Донбасса

Глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал поддержку на съезде Союза добровольцев Донбасса в Симферополе . Он отметил, что эти люди «по зову сердца, по велению души отстаивали Русский мир».

По его словам, крымчане не забудут, как активисты Донбасса рисковали жизнями, отстаивая ценности свободы. Он отметил, что добровольцы приняли решение «видя то давление, которое создаётся на международной арене, которое создается украинскими властями».

«Русский мир — это не вымысел, это не фикция, это реальная субстанция, которая будет только укреплять связи внутри, поддерживать друг друга», — цитирует РИА Новости выступление Аксёнова на форуме.

Он предложил добровольцам обращаться «практически по любым направлениям», подчеркнув, что в Крыму к ним относятся как к семье, которой здесь готовы оказать «поддержку и помощь в любой ситуации».

«Чем я лично могу помочь вам как людям, как товарищам, боевым соратникам, всегда на меня рассчитывайте», — сказал Аксёнов.

В IV съезде межрегиональной общественной организации «Союз добровольцев Донбасса» участвуют 300 делегатов. Он проходит в крымской столице.