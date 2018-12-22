МИД России заявил о крахе мировой безопасности без ДРСМД

Новый удар нанесён архитектуре мировой безопасности и стабильности итогами голосования Генассамблеи ООН по предложенной Россией резолюции в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). В МИД РФ выразили разочарование в связи с тем, что документ не был поддержан.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что «всего нескольких голосов не хватило для того, чтобы арифметическое большинство стран однозначно и без надуманных отговорок высказалось в пользу поддержания жизнеспособности данного соглашения».

Как подчеркнули в МИД, «своим попустительством либо бездумным соглашательством эти страны де-факто благословили Вашингтон на разрушение договора».

«Теперь, с развалом ДРСМД, в гонку вооружений, а то и в прямую конфронтацию могут быть ввергнуты сразу несколько регионов мира», — сказано в сообщении.

Одновременно с этим МИД поблагодарил те государства, которые поддержали усилия России в ООН и направили тем самым «убедительный сигнал о необходимости сохранить ДРСМД».

21 декабря, как сообщал News.ru, Генассамблея ООН не поддержала проект резолюции о сохранении в силе ДРСМД. За проголосовали 43 делегата, 46 высказались против, ещё 78 воздержались.