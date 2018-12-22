Глава Ингушетии отказывается покидать пост

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в ближайшее время не собирается уходить в отставку. По его словам, он «работал и будет работать».

Политик напомнил, что уже через полгода после вступления в должность начались разговоры о его отставке.

«Когда глава государства скажет, напишу заявление и уйду с работы», — подчеркнул он.

Евкуров отметил, что на это не смогут повлиять неконструктивная критика и давление со стороны оппозиционеров.

Он заявил, что подобные действия являются шантажом, добавив, что перед властями Ингушетии стоят важные задачи, решение которых необходимо продолжить, передаёт «Интерфакс»

Как писал News.ru, ранее Евкуров назвал главным событием года соглашение об установлении границы с Чеченской Республикой. По словам политика, для Магаса подписание договора означает решение многолетней проблемы по поводу рубежей между соседними субъектами.