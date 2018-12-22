Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Европу призвали к революции против России
Европу призвали к революции против России

Володин назвал самых активных депутатов Госдумы по итогам осенней сессии 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Депутаты Госдумы Андрей Альшевских (Единая Россия), Алексей Куринный (КПРФ), Сергей Катасонов (ЛДПР) и Валерий Гартунг (Справедливая Россия) являются наиболее активными парламентариями от каждой фракции по итогам осенней сессии, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
"На мой взгляд, в эту сессию самыми активными в зале пленарных заседаний были депутаты Андрей Альшевских (Единая Россия), Алексей Куринный (КПРФ), Сергей Катасонов (ЛДПР) и Валерий Гартунг (Справедливая Россия)" — приводятся слова Володина в сообщении на сайте палаты.
Кроме того, спикер отметил, что думский комитет по бюджету и налогам оказался самым продуктивным в уходящую сессию.
Последние новости
Германия удивлена "неожиданной сменой курса" в Вашингтоне Почему Россия пугает: прогнозы на 2019 год Йети самые: ученые окончательно раскрыли тайну снежного человека
Политика , Андрей Альшевских , Алексей Куринный , Сергей Катасонов , Вячеслав Володин , Валерий Гартунг , Единая Россия , Госдума , Справедливая Россия , КПРФ , ЛДПР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европу призвали к «энергетической революции» против России57
Решена судьба арестованных в России украинских моряков521
Нон-грата: Отношения РФ и Швеции обострились137
Правительство США частично прекращает работу3
Порошенко высмеяли за «присвоение» Ан-225
Видео
04:52
Предсказано место нового «керченского инцидента»
В мире Конфликты
00:30
Европу призвали к «энергетической революции» против России
В мире Европа
04:22
Путин подвел итоги года
Политика
05:53
Король и Шнур: что произошло на «Голосе»
Шоу-бизнес Статьи
00:11
Порошенко высмеяли за «присвоение» Ан-225
Оружие Армия
01:57
Названы сроки вступления Украины в ЕС
Украина В мире
02:26
США заплатят Украине за инцидент в Керченском проливе
В мире
06:22
В словах Путина увидели «послание» Малахову
Политика
22:02
Как Запад отреагировал на пресс-конференцию Путина
Политика Ближний Восток
05:40
В Москве начали работу елочные базары
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение