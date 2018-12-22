Депутаты Госдумы Андрей Альшевских (Единая Россия), Алексей Куринный (КПРФ), Сергей Катасонов (ЛДПР) и Валерий Гартунг (Справедливая Россия) являются наиболее активными парламентариями от каждой фракции по итогам осенней сессии, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
"На мой взгляд, в эту сессию самыми активными в зале пленарных заседаний были депутаты Андрей Альшевских (Единая Россия), Алексей Куринный (КПРФ), Сергей Катасонов (ЛДПР) и Валерий Гартунг (Справедливая Россия)" — приводятся слова Володина в сообщении на сайте палаты.
Кроме того, спикер отметил, что думский комитет по бюджету и налогам оказался самым продуктивным в уходящую сессию.