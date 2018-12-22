Установлен новый порядок ротации государственных служащих

22 декабря вступил в силу федеральный закон, позволяющий чиновникам оставаться на своём посту по болезни или в случае необходимости ухода за близким родственником.

Федеральный закон от 11 декабря 2018 г. № 461-ФЗ определяет перечень категорий гражданских служащих, подлежащих обязательной ротации. Документ включает в него только тех работников, которые замещают должности руководителей в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольные и надзорные функции. В настоящее время ротации подлежат все гражданские служащие, замещающие должности категории «руководители».

Впрочем, другие федеральные государственные служащие на должностях категории «руководители», исполняющие надзорные и контрольные функции, также могут быть ротированы в соответствии с перечнем должностей, утверждённых: а) федеральным органом исполнительной власти, если руководит органом Президент или Правительство; б) федеральным органом исполнительной власти по согласованию с федеральным министром, если органом руководит федеральное министерство.

Также закон увеличивает до полугода предельный срок до конца срока контракта, в течение которого следует уведомить государственного служащего о ротации.

Кроме того документ уточняет перечень уважительных причин, по которым можно отказаться от ротации. Согласно положениям закона, к таковым относятся заболевания, препятствующие проживанию служащего или членов его семьи в местности, куда он назначен в порядке ротации, а также необходимость постоянного ухода за проживающими отдельно близкими родственниками, которые не находится на полном государственном обеспечении и нуждаются в постоянном уходе по месту жительства.

Наконец, закон предоставляет безработным супругам государственных гражданских служащих, назначенных в порядке ротации на должности в государственные органы, расположенные в другой местности в пределах Российской Федерации, право пройти в приоритетном порядке профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование.