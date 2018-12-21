В СФ предложили спросить у населения, когда должен быть единый день выборов

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас считает целесообразным провести социологические исследования, позволяющие выяснить отношение населения по дате единого дня голосования и муниципальному фильтру на выборах.

Рабочая группа при администрации президента РФ по изменению избирательного законодательства провела в пятницу заседание, на котором были рассмотрены вопросы о возможном переносе даты единого дня голосования, сокращения документов для кандидатов на выборные должности, а также реформирования "муниципального фильтра".

"Рассматриваются и другие предложения по совершенствованию избирательных правоотношений, в частности, по принятию избирательного кодекса, переносу единого дня голосования и по так называемому муниципальному фильтру. Поскольку высказываются различные точки зрения, актуальным представляется проведение социологических исследований и анализ зарубежного опыта. По обозначенным вопросам необходимо выработать согласованные предложения, которые, в том числе будут учитывать правовые позиции Конституционного суда", — сообщил журналистам Клишас по итогам совещания.

Сенатор, который входит в рабочую группу, отметил, что в настоящее время одним из основных направлений совершенствования избирательного законодательства является расширение практики применения цифровых сервисов на избирательных участках.

"В частности, необходимо дальнейшее развитие системы мобильного избирателя, введение которой на выборах в 2018 году позволило значительному числу граждан принять участие в голосовании. Необходимо создать максимально благоприятные условия для того, чтобы избиратели могли проголосовать в любой точке страны независимо от места своей регистрации", — отметил глава комитета.

Он считает, что соблюдению прав кандидатов на выборные должности будут способствовать меры по повышению оперативности при взаимодействии избирательных комиссий и правоохранительных органов по предоставлению сведений по результатам их проверки.

Клишас также указал на необходимость создания условия для повышения эффективности деятельности избирательных комиссий. Этому будет способствовать, убеждён сенатор, осуществление полномочий председателя территориальной избирательной комиссии на постоянной основе, когда обеспечение подготовки и проведение выборов будет являться их основной деятельностью. Также целесообразным Клишас считает расширение полномочий регионов при определении срока формирования участковых избирательных комиссий.

Говоря о такой проблеме, как распространение недостоверной информации о предварительных итогах голосования, он предложил "проработать возможность оперативного предоставления избирательными комиссиями объективной информации".