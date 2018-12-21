Посольство России прокомментировало решение Ofcom по RT

Посольство РФ в Лондоне считает решение британского медиарегулятора Ofcom по телеканалу RT грубой попыткой давления на редакционную политику канала.

Накануне Ofcom заявил, что RT нарушил правила вещания в семи новостных программах. В свою очередь телеканал ответил, что крайне разочарован выводами регулятора, так как, вероятно, там не учли приведенные RT аргументы.

"Мы вынуждены вновь констатировать, что лондонская редакция RT находится под постоянным политическим давлением, в том числе со стороны британского регулятора, под предлогом "несбалансированности" подачи информации. Рассматриваем нынешние решения как очередную грубую попытку оказать давление на редакционную политику канала, который пользуется растущей популярностью среди британцев", — заявил РИА Новости представитель посольства РФ.

По его мнению, RT является для британского зрителя альтернативой однобокой информации, содержащейся в британских СМИ.

"Ярчайший пример — инцидент в Солсбери, который освещается в Великобритании исключительно на основе официальных заявлений и утечек со ссылками на спецслужбы. Позиция России, включая многочисленные заявления со стороны посольства с изложением российского видения событий, игнорируется полностью. Как тут не вспомнить сообщение Sunday Times от 8 апреля, согласно которому Совет национальной безопасности Великобритании взял медийный фон вокруг этой темы под свой контроль", — отметил представитель дипмиссии.

По его словам, британский истеблишмент создает вокруг RT "токсичную" атмосферу.