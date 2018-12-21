Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что решение США о выводе американских войск из Сирии стало следствием переговоров между РФ, Штатами и рядом арабских стран.
"Ведомости" со ссылкой на израильскую газету "Исраэль Хайом" сообщили в пятницу, что об условиях ухода США из Сирии договорились на встрече представители Штатов, РФ, Израиля, Иордании и Саудовской Аравии. "Исраэль Хайом" пишет, что РФ и США договорились, что Москва предпримет действия, чтобы сдержать Иран в Сирии, а Израиль получит свободу при выборе объектов для нанесения удара.
"Нет, это не так", — сказал Песков газете "Ведомости", отвечая на просьбу подтвердить или опровергнуть данное сообщение.
Трамп в среду заявил о победе над террористической организацией "Исламское государство"* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения существования коалиции. Агентство Рейтер со ссылкой на источники передало, что всех сотрудников госдепартамента США эвакуируют из Сирии в течение 24 часов, а вооруженные силы будут выведены за 60-100 дней.
*Террористическая организация, запрещенная в России