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Лондон активно применяет контролируемые утечки, заявила Захарова 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию с телеканалом RT в Великобритании, заявила, что Лондон активно применяет метод "контролируемых утечек", за счет которых формируется русофобская информационная среда.
"Великобритания — это страна, которая, на мой взгляд, наверное, может и не изобрела, но активнейшим образом применяет такой метод информационного воздействия как контролируемые утечки. То есть то, что не говорится официозом, пропихивается и сливается в СМИ под видом утечек. Вроде бы как бы неофициальная позиция, но ведь это же утечка от кого-то, кто точно обладает информацией", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
"За счет этих контролируемых утечек формировалась опять же такая русофобская информационная среда, в которой главными врагами объявлялись российские журналисты, российские средства массовой информации", — отметила Захарова.
В пятницу Роскомнадзор объявил, что начинает контрольные мероприятия в отношении канала BBC World News, распространяемого на территории РФ, а также в отношении ресурсов BBC в интернете, на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству. Мероприятия начаты в связи с ситуацией, связанной с вынесением британским регулятором Ofcom решения о нарушении каналом RT правил вещания.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.
Президент России Владимир Путин, комментируя принятие данной резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.
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Комментарии
Политика , Мария Захарова , Владимир Путин , Роскомнадзор , МИД , Европарламент , ИА Sputnik , Russia Today , Великобритания
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