Путин поручил Медведеву познать «реальную жизнь регионов» 

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву лично контролировать исполнение нацпроектов в регионах, сообщает пресс-служба Кремля.
По словам президента, между отчетностью и реальным положением дел в регионах есть расхождения.
«Проблема, на которую хотел бы обратить Ваше внимание и просил бы Вас уделить соответствующее время и целевым образом поработать. Много показателей, они должны быть в компьютере, но важно посмотреть, что происходит в реальной жизни на территориях, что стоит за этими показателями», — сказал Путин в ходе встречи с Медведевым.
Он поручил заняться этой проблемой министрам и вице-премьерам.
«Прошу, Дмитрий Анатольевич, и Вас лично тоже погрузиться в эту работу», — попросил президент.
Медведев пообещал, что все члены правительства, и он лично, будут ездить по территориям и смотреть, каким образом происходит реализация национальных проектов.
Путин также обратился к Медведеву с просьбой внимательно рассмотреть предложения регионов по вопросам основных направлений развития страны, экономики, социальной сферы, в том числе по поводу организации этой работы и контроля за исполнением поручений.