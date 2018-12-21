Путин поручил Медведеву познать «реальную жизнь регионов»

По словам президента, между отчетностью и реальным положением дел в регионах есть расхождения.

«Проблема, на которую хотел бы обратить Ваше внимание и просил бы Вас уделить соответствующее время и целевым образом поработать. Много показателей, они должны быть в компьютере, но важно посмотреть, что происходит в реальной жизни на территориях, что стоит за этими показателями», — сказал Путин в ходе встречи с Медведевым.

Он поручил заняться этой проблемой министрам и вице-премьерам.

«Прошу, Дмитрий Анатольевич, и Вас лично тоже погрузиться в эту работу», — попросил президент.

Медведев пообещал, что все члены правительства, и он лично, будут ездить по территориям и смотреть, каким образом происходит реализация национальных проектов.

Путин также обратился к Медведеву с просьбой внимательно рассмотреть предложения регионов по вопросам основных направлений развития страны, экономики, социальной сферы, в том числе по поводу организации этой работы и контроля за исполнением поручений.