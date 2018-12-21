Захарова: повышение сборов на американскую визу для россиян вызывает недоумение

Мария Захарова. Повышение сборов для оформления американских виз для россиян вызывает недоумение, а ситуация с выдачей этих документов является катастрофической. Об этом заявила в пятницу журналистам официальный представитель МИД РФ

"С крайним недоумением восприняли поспешное решение американской стороны о повышении с 1 января 2019 года тарифов за оформление виз для российских граждан. С нашей стороны визовые сборы были дифференцированными, начинаясь с $90 за однократную визу, тогда как консульские учреждения США в России в любом случае взимали $160 вне зависимости от кратности выдаваемого разрешения на въезд", — сказала она.

"В настоящее время мы, наоборот, работаем над тем, чтобы снизить стоимость российских виз для американцев. Соответствующие распорядительные документы находятся на завершающем этапе согласования", — отметила дипломат.

По ее словам, американская сторона знает об этом, но решила "в рамках своей общей недружественной линии" "преподнести россиянам неприятный новогодний "подарок".

При этом, подчеркнула Захарова, проблема не только в стоимости американских виз для россиян.

"Ситуация с их выдачей в России вообще катастрофическая, — констатировала официальный представитель МИД России. — Официальный срок ожидания визового собеседования в посольстве США в Москве и генконсульстве в Екатеринбурге с апреля растянут до 300 дней, то есть до 10 месяцев, а во Владивостоке составляет 50 дней. Обращение за визами фактически превратилось в бесполезное и бессмысленное занятие".

В результате, заявила Захарова, в массовом порядке срываются поездки россиян в рамках деловых, культурных, научных, спортивных и просто дружеских связей, рвутся контакты между людьми.