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Россия ответила на ультиматум США 

Lenta.ru + ещё 7 6 часов назад
Фото: РИА Новости
В настоящее время Россия работает на тем, чтобы снизить стоимость виз для американцев. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой.
Она сообщила, что российская сторона с крайним недоумением восприняла решение США стороны о повышении с 1 января 2019 года тарифов за оформление виз для граждан России.
«С нашей стороны визовые сборы были дифференцированными, начинаясь с 90 долларов за однократную визу, тогда как консульские учреждения США в России в любом случае взимали 160 долларов, вне зависимости от кратности выдаваемого разрешения на въезд», — отметила Захарова.
Ранее сообщалось, что американская сторона заявила, что США откажутся повышать сбор за визу для россиян, если Россия снизит сбор для американских путешественников. По словам представительства генконсульства США, в 2016 году Россия повысила стоимость для туристических и бизнес-виз для американцев и отказалась уравновешивать консульский сбор с США по принципу взаимности, настаивает представитель генконсульства.
20 декабря стало известно, что с 1 января 2019 года россиянам нужно будет платить дополнительный сбор за оформление деловых и туристических виз.
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Комментарии19
Политика , США , Мария Захарова , МИД
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