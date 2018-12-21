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В Кремле объяснили правки в стенограмме пресс-конференции Путина 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
В стенограмме пресс-конференции президента России Владимира Путина были исправлены только оговорки. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
По информации телеканала «Дождь», в опубликованной на сайте Кремля стенограмме были исправлены ошибки президента, «некоторые цифры, которые он не называл».
«Исправлено то, что было чистой оговоркой», — сказал Песков.
Ежегодная пресс-конференция Путина прошла в четверг, 21 декабря. Она длилась 3 часа 43 минуты. Одной из главных тем стало развитие российской экономики в условиях агрессивной и враждебной международной конъюнктуры.
Глава государства ответил на 66 вопросов 53 журналистов. Впервые этот формат был опробован в 2001 году. Тогда Путин отвечал на вопросы полтора часа.
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