В Кремле объяснили правки в стенограмме пресс-конференции Путина

В стенограмме пресс-конференции президента России Владимира Путина были исправлены только оговорки. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По информации телеканала «Дождь», в опубликованной на сайте Кремля стенограмме были исправлены ошибки президента, «некоторые цифры, которые он не называл».

«Исправлено то, что было чистой оговоркой», — сказал Песков.

Ежегодная пресс-конференция Путина прошла в четверг, 21 декабря. Она длилась 3 часа 43 минуты. Одной из главных тем стало развитие российской экономики в условиях агрессивной и враждебной международной конъюнктуры.

Глава государства ответил на 66 вопросов 53 журналистов. Впервые этот формат был опробован в 2001 году. Тогда Путин отвечал на вопросы полтора часа.