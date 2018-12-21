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МИД России озабочен нарушениями прав человека на Украине 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
МИД России заявил, что разделяет озабоченность Наблюдательной миссии ООН систематическими нарушениями прав человека властями Украины, передает РИА "Новости".
"Мы разделяем озабоченность Наблюдательной миссии по поводу продолжающихся грубых систематических нарушений прав человека со стороны правительства Украины", — говорится в комментарии ведомства.
В МИДе добавили, что речь идет о незаконном лишении свободы, насильственных исчезновениях, применении пыток, сексуальном насилии, использовании антитеррористического законодательства для расправы с политической оппозицией и несогласными в обществе.
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Политика , МИД , ООН , Правительство Украины , РИА Новости
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