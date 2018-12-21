МИД России озабочен нарушениями прав человека на Украине

"Мы разделяем озабоченность Наблюдательной миссии по поводу продолжающихся грубых систематических нарушений прав человека со стороны правительства Украины", — говорится в комментарии ведомства.

В МИДе добавили, что речь идет о незаконном лишении свободы, насильственных исчезновениях, применении пыток, сексуальном насилии, использовании антитеррористического законодательства для расправы с политической оппозицией и несогласными в обществе.