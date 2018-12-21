Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посольство России: США раскручивают санкционную спираль после отравления Скрипалей 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Соединенный Штаты продолжают раскручивать "санкционную спираль" после отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в отсутствие официальных данных о ходе расследования. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь посольства России в Великобритании, комментируя введение США новых антироссийских санкций.
"Для нас такое решение не стало неожиданностью, поскольку Вашингтон давно избрал линию на нелегитимное применение санкционной политики в отношении многих государств мира, включая Россию. В отсутствие официальных данных со стороны британских властей по расследованию инцидента в Солсбери в Вашингтоне продолжают раскручивать "санкционную спираль" в связи с предполагаемым отравлением Сергея и Юлии Скрипалей. Это не первый раз, когда решения США в контексте дела Солсбери принимаются вне связи с публичной информацией о ходе и результатах расследования. Единственным логичным объяснением этому может быть только то, что "первую скрипку" в данной провокации, судя по всему, играет именно Вашингтон", — отметил российский дипломат.
Представитель посольства также подчеркнул, что официальный Лондон продолжает отказываться от конструктивного сотрудничества с РФ по инциденту в Солсбери, "давая тем самым возможность США оказывать политическое давление на следствие, фактически задавая вектор "независимому" расследованию".
"Такая линия лишь усиливает нашу убежденность в том, что Лондон, вероятно, попросту не обладает какой-либо заслуживающей доверия информацией по инциденту в Солсбери, которую он мог бы представить на рассмотрение британской общественности, мировому сообществу или судебным органам", — добавили в посольстве.
Ранее минфин США объявил о том, что Соединенные Штаты расширили санкционные списки в отношении России за "продолжающееся игнорирование международных норм". Как было сказано в заявлении ведомства, шаг был сделан в ответ на вмешательство граждан России в ход американских избирательных процессов, кибератаку на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также за "другую злонамеренную деятельность". Уточняется, что к такой деятельности отнесена и "попытка убийства в Соединенном Королевстве" бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
ТАСС: последние новости
"Путин решил пощадить Трампа". Мировые СМИ о большой пресс-конференции президента РФ Генассамблея ООН не приняла резолюцию России в поддержку ДРСМД МИД Швеции сожалеет о решении России якобы выслать шведского дипломата
Комментарии1
Политика , Сергей Скрипаль , Казначейство США , ОЗХО , ГРУ , Всемирное антидопинговое агентство , США , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ссора России и Швеции, ответ «Искандерам» и другие события дня4
Желание объявить России войну посчитали самоубийством513
Предполагаемый насильник дознавательницы заговорил79
Постпред США в ООН потеряла голос9
Поклонская отреагировала на желание объявить России войну
Видео
04:22
Путин подвел итоги года
Политика
06:22
В словах Путина увидели «послание» Малахову
Политика
22:02
Как Запад отреагировал на пресс-конференцию Путина
Политика Ближний Восток
05:40
В Москве начали работу елочные базары
Новости Москвы
03:17
Роскосмос рассказал о гибели Солнца и Земли
Наука и техника Наука
04:42
Билеты на концерт Пугачевой раскупили в рекордные сроки
Шоу-бизнес
04:11
Кремль поставил точку в вопросе ЧВК
Политика
01:31
Видео с брошенным на помойку пациентом попало в Сеть
Происшествия Общество
02:55
Умерла Алла Соколова
Общество Другое
00:28
Охранник оскорбил окровавленную девушку и попал на видео
Происшествия Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение