Соединенный Штаты продолжают раскручивать "санкционную спираль" после отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в отсутствие официальных данных о ходе расследования. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь посольства России в Великобритании, комментируя введение США новых антироссийских санкций.
"Для нас такое решение не стало неожиданностью, поскольку Вашингтон давно избрал линию на нелегитимное применение санкционной политики в отношении многих государств мира, включая Россию. В отсутствие официальных данных со стороны британских властей по расследованию инцидента в Солсбери в Вашингтоне продолжают раскручивать "санкционную спираль" в связи с предполагаемым отравлением Сергея и Юлии Скрипалей. Это не первый раз, когда решения США в контексте дела Солсбери принимаются вне связи с публичной информацией о ходе и результатах расследования. Единственным логичным объяснением этому может быть только то, что "первую скрипку" в данной провокации, судя по всему, играет именно Вашингтон", — отметил российский дипломат.
Представитель посольства также подчеркнул, что официальный Лондон продолжает отказываться от конструктивного сотрудничества с РФ по инциденту в Солсбери, "давая тем самым возможность США оказывать политическое давление на следствие, фактически задавая вектор "независимому" расследованию".
"Такая линия лишь усиливает нашу убежденность в том, что Лондон, вероятно, попросту не обладает какой-либо заслуживающей доверия информацией по инциденту в Солсбери, которую он мог бы представить на рассмотрение британской общественности, мировому сообществу или судебным органам", — добавили в посольстве.
Ранее минфин США объявил о том, что Соединенные Штаты расширили санкционные списки в отношении России за "продолжающееся игнорирование международных норм". Как было сказано в заявлении ведомства, шаг был сделан в ответ на вмешательство граждан России в ход американских избирательных процессов, кибератаку на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также за "другую злонамеренную деятельность". Уточняется, что к такой деятельности отнесена и "попытка убийства в Соединенном Королевстве" бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.