Посольство России: США раскручивают санкционную спираль после отравления Скрипалей

Соединенный Штаты продолжают раскручивать "санкционную спираль" после отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в отсутствие официальных данных о ходе расследования. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь посольства России Великобритании , комментируя введение США новых антироссийских санкций.

"Для нас такое решение не стало неожиданностью, поскольку Вашингтон давно избрал линию на нелегитимное применение санкционной политики в отношении многих государств мира, включая Россию. В отсутствие официальных данных со стороны британских властей по расследованию инцидента в Солсбери в Вашингтоне продолжают раскручивать "санкционную спираль" в связи с предполагаемым отравлением Сергея и Юлии Скрипалей. Это не первый раз, когда решения США в контексте дела Солсбери принимаются вне связи с публичной информацией о ходе и результатах расследования. Единственным логичным объяснением этому может быть только то, что "первую скрипку" в данной провокации, судя по всему, играет именно Вашингтон", — отметил российский дипломат.

Представитель посольства также подчеркнул, что официальный Лондон продолжает отказываться от конструктивного сотрудничества с РФ по инциденту в Солсбери, "давая тем самым возможность США оказывать политическое давление на следствие, фактически задавая вектор "независимому" расследованию".