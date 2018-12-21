Путин подчеркнул важность конкурса «Лидеры России» и проектов по подготовке кадров

На платформе АНО «Россия — страна возможностей», реализуется 15 проектов, способствующих личностной самореализации и профессиональному росту граждан страны.

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