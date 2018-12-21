Вчера, во время пресс-конфереции президент ясно дал понять, что подготовка квалифицированных кадров крайне важна для страны. Разработка конкурсов, реализация проектов и программ, таких как «Лидеры России» — имеют колоссальную важность.
Реализацией и подготовкой проектов по отбору лучших претендентов занимается автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей», созданная в 2018 году по инициативе президента. Среди прочих — «Лидеры России». Это конкурс управленцев, который проводится при участии Высшей школы государственного управления РАНХиГС.
«Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что стране нужны компетентные и ответственные управленцы. Государственный аппарат должен постоянно обновляться, прирастать новыми квалифицированными специалистами. Конкурс «Лидеры России» и другие проекты платформы «Россия — страна возможностей» реализуются как раз для того, чтобы выявлять талантливых людей, которые имеют хороший опыт и знания в разных отраслях и хотят применить их на благо страны», — говорит генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», директор ВШГУ Алексей Комиссаров.
На платформе АНО «Россия — страна возможностей», реализуется 15 проектов, способствующих личностной самореализации и профессиональному росту граждан страны.