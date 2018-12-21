20 декабря состоялась большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Глава государства в 14-й раз пообщался с журналистами в таком формате. За три часа 43 минуты вопросы российскому лидеру успели задать 53 представителя СМИ. За пресс-конференцией внимательно следили не только в России, но и за рубежом. ТАСС отобрал главные комментарии мировых СМИ об этом событии.
США
Российский президент Владимир Путин обвинил США в развязывании новой гонки вооружений и нагнетании угрозы ядерной войны, он обрушился на Вашингтон с резкой критикой за выход из договоров по ракетам времен холодной войны и в то же время с гордостью говорил о планах Москвы по разработке новых вооружений. На масштабной пресс-конференции Путин заявил о поддержке Россией решения США вывести свои войска из Сирии, хотя он выразил сомнение в том, что Вашингтон полностью уйдет из страны, обеспечивающей критически важный плацдарм для продвижения Москвы на Ближнем Востоке.
Четырехчасовое общение Путина с более чем 1,5 тыс. журналистов увенчало напряженный год, в течение которого Россия попала под ужесточающиеся санкции Запада, углубила связи с Китаем и с трудом возрождала свою слабую экономику. Его позиция по широкому кругу внешнеполитических вопросов — от Украины до Японии — была окрашена в тон усиливающегося геополитического соперничества России с США. Россия, военный бюджет которой не достигает и десятой доли американского, стремится расширить сферу своего влияния в регионах, откуда выходят США. Наиболее яркий пример — предоставление сирийскому президенту Башару Асаду критически важной поддержки в разгроме оппозиции в гражданской войне.
Путин заявил, что Россия — это островок стабильности по сравнению с распадающимся Западом. По его словам, англо-саксонский мир переживает тектонические сдвиги на фоне избрания Трампа и голосования британцев за выход из Европейского союза… Россию обвиняют в манипулировании как американскими выборами 2016 года, так и референдумом по Brexit с помощью социальных сетей и, возможно, с помощью запрещенного финансирования, однако Путин делал свои заявления без всякой видимой иронии, он также не касался обвинений как таковых.
Во время своей ежегодной пресс-конференции Путин ясно дал понять: Brexit означает Brexit… Тот факт, что Путин настаивает на том, что британское правительство должно реализовать Brexit, заслуживает внимания, поскольку Кремль уже обвиняли в поддержке кампании Leave.EU (за выход Великобритании из ЕС — прим. ТАСС) в преддверии референдума в 2016 году. Британские парламентарии, в частности, проводили разбирательство по поводу финансирования кампании за выход из ЕС и контактов ее спонсора с российским послом в Лондоне.
The Washington Post (в другом материале):
Путин похвалил решение президента Трампа отозвать своих военнослужащих из Сирии, охарактеризовав американское присутствие там как нелегитимное и напомнив о том, что ИГ (группировка "Исламское государство", запрещена в РФ — прим. ТАСС) там уже в целом повержена… Спустя считанные мгновения после этих высказываний Путина Трамп опубликовал твит по поводу своего решения о выводе войск. Он упомянул присутствие (в Сирии) иранских, российских и сирийских войск, которые также являются врагами ИГ.
Российский лидер заявил, что президент Трамп прав, выводя американские войска из Сирии. Высказывания Владимира Путина прозвучали во время его пресс-конференции… Путин назвал Трампа просто по имени — Дональд. Это вряд ли поможет развеять предположения, что они гораздо ближе друг к другу, чем, по мнению некоторых, политически допустимо. Особенно на фоне выводов американской разведки о том, что Москва пыталась оказать влияние на выборы в 2016 году в пользу Трампа.
Politico:
Одобрение решения Трампа (о выводе войск из Сирии) со стороны Путина сводит на нет утверждение американского президента о том, что Россия не будет довольна выводом войск США. Одобрение со стороны российского президента может быть использовано для того, чтобы вновь обвинить Трампа в том, что он следует курсу Кремля. За это американского президента критикуют уже давно.
CNN:
Российский президент Владимир Путин обычно не согласен с политикой США, но в ходе его ежегодной пресс-конференции нашлось место для исключения из правил: он согласился с решением президента Дональда Трампа о выводе военнослужащих из Сирии.
Пресс-конференции, которые Путин всегда проводит в конце года, являются для него шансом проявить мастерство понимания тонкостей внутренней и внешней политики. И он воспользовался таким шансом в четверг, когда высказал свое мнение по поводу новости, которая привела в замешательство как Вашингтон, так и его союзников. Речь идет о неожиданном объявлении Трампа о выводе американских войск из Сирии. Как оценил ситуацию российский лидер? Он согласился с мнением Трампа относительно того, что "Исламское государство" в Сирии в основном разгромлено, заявив также, что для США настало время уйти.
Это не первый раз, когда Путин выступает со своего рода комплиментами в адрес Трампа на своих пресс-конференциях. В 2015 году, еще задолго до того, как Трамп стал официальным кандидатом в президенты от Республиканской партии, Путин сказал, что тот является лидером гонки, назвав его несомненно ярким и талантливым человеком. Однако после того, как Трамп возглавил администрацию США, ситуация немного усложнилась. Президент США отменил запланированную встречу российским лидером, которая должна была пройти в прошлом месяце на полях саммита G20 в Аргентине. Путин выразил желание встретиться с Трампом, однако сказал, что не знает, когда это произойдет.
NBC:
Владимир Путин предупредил, что мир недооценивает угрозу ядерной войны, и обвинил США в том, что они создали опасность развала международной системы контроля над вооружениями.
США угрожают выйти из договора времен холодной войны, установившего ограничения на ракеты средней дальности, поскольку, как заявляет американская сторона, у России имеются вооружения, запрещенные договором. На ежегодной марафонской пресс-конференции Путин настаивал на том, что вина лежит на Вашингтоне…
Большинство экспертов соглашаются с тем, что Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанный в 1987 году президентом Рональдом Рейганом и советским лидером Михаилом Горбачевым. Между тем многие из этих аналитиков критиковали президента Дональда Трампа за намерение выйти из ДРСМД. Они подчеркивали, что данный шаг не приведет к желаемым изменениям в действиях России, и более того, может спровоцировать гонку вооружений, во время которой впервые за десятки лет в Европе вновь будут размещены ракеты наземного базирования с ядерными боеголовками.
Путин также сказал, что с США "никаких переговоров пока не ведется" относительно продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, другого соглашения, ограничивающего арсеналы межконтинентальных баллистических ракет и других вооружений. Договор действует до 2021 года. Он также предупредил, что ядерная война "может привести к гибели всей цивилизации"…
Отвечая на вопрос о том, готовится ли встреча с Трампом, Путин дал понять, что получение демократами большинства мест в Палате представителей может осложнить прямой диалог с Россией.
Путин выступил с предупреждением об угрозе ядерной войны. Он возложил ответственность исключительно на США, обвинив их в безответственном выходе из договоров в сфере контроля над вооружениями… Надежды России на нормализацию связей с США после избрания президентом Дональда Трампа угасли в свете обвинений, выдвинутых в адрес Москвы, во вмешательстве в выборы 2016 года. Путин отвергает эти обвинения. Он отметил, что по-прежнему готов встретиться с Трампом, но добавил, что шансы на это тают в свете того, что контроль над Палатой представителей Конгресса США переходит к демократам.
Великобритания
Владимир Путин сказал, что Великобритании не следует проводить второй референдум по Brexit, настаивая на том, что Тереза Мэй должна исполнить волю народа. Предлагая открытую поддержку, без которой подвергающаяся нападкам британский премьер могла бы и обойтись, Путин сказал, что понимает позицию Мэй в борьбе за Brexit. Британцы могут увидеть некоторую иронию в уроке демократии, который преподал вступивший в четвертый срок правления президент, кооптировавший и сокрушивший всякую реальную оппозицию в родной стране.
Франция
Во время ежегодного диалога с представителями СМИ Владимир Путин подтвердил свою поддержку американскому коллеге и выступил в защиту российских достижений, на фоне которых он не переставая говорил об экономическом потенциале страны.
La Croix:
На пресс-конференции в конце года [президент РФ] начал в четверг контрнаступление в свете перспективы введения новых санкций Запада против России. По случайности традиционная пресс-конференция Владимира Путина выпала на 20 декабря — день, когда российские спецслужбы отмечают свое создание.
Италия
На ежегодной пресс-конференции перед 1,7 тыс. журналистов Владимир Путин предостерег тех, кто некогда назывался партнерами, и кто теперь, кажется, вновь превратился в противников.
Главным образом европейцев, которые на собственной шкуре испытали бы последствия возможного конфликта между Россией и НАТО. Разумеется, Москва не хочет, чтобы дело дошло до конфликта, и предпринимает только такие шаги, которые необходимы для ее собственной защиты. Российский президент, бывший сотрудник спецслужб, родившийся и выросший в Советском Союзе, видит страну осажденной крепостью (впрочем, как и всегда), против которой Запад продолжает плести заговор, лишь бы не признавать за этой страной то место на международной арене, которого она заслуживает.
La Repubblica:
Лейтмотив традиционной пресс-конференции президента РФ, собравшей рекордное число журналистов — более 1,7 тыс., — все тот же: Россия — это осажденная крепость, которая вынуждена укреплять свои стены. Россия хочет лишь стратегического равенства, но Запад недооценивает риски ядерного конфликта. Если это произойдет, то может наступить конец цивилизации на всей планете, однако Путин надеется, что у человечества хватит здравого смысла не доводить дело до худшего исхода.
Il Messaggero:
"Мир недооценивает опасность ядерной войны" — таков один из главных значимых посылов ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Российский президент ответил более чем на 50 вопросов в течение трех часов 45 минут в присутствии 1,7 тыс. журналистов. И основными темами были две: следующая гонка вооружений на фоне нынешних региональных кризисов и экономическая ситуация в России. По убеждению Путина, снижение уровня контроля над вооружениями ведет к опасной неопределенности и уменьшению гарантий безопасности. Затем Путин перешел на тематику региональных кризисов, назвав нынешние власти Киева "русофобами" и заявив, что сближение между странами (Россией и Украиной) в данный момент невозможно".
Испания
ABC:
Угроза ядерной войны кажется единственным ресурсом, с помощью которого Россия намерена противостоять санкциям Запада и своей изоляции. Президент Владимир Путин, который часто выступает с подобными предостережениями, снова заявил об этом в ходе традиционной большой пресс-конференции. По его мнению, ответственность за то, что опасность ядерной войны в разы возрастает, лежит на США.
El Periodico:
Не было секретом то, что заявление о выводе американских войск из северных районов Сирии, сделанное в среду президентом США Дональдом Трампом, полностью удовлетворит Россию — державу, которая стремится, чтобы ее союзник Башар Асад восстановил контроль над всей национальной территорией. Но если у кого-то оставались по этому поводу еще какие-то вопросы, то в четверг его коллега в Москве Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции с участием почти двух тысяч журналистов подтвердил, что своим решением Соединенные Штаты угодили Кремлю. В то же время он заявил о своих сомнениях в том, что это решение когда-либо будет материализовано.
Швейцария
Довольный, но ироничный, Владимир Путин не скрывал ликования на следующий день после объявления американского президента о выводе своих войск из Сирии. "Справедливое решение", — порадовался хозяин Кремля во время ежегодной большой пресс-конференции. В ходе продолжавшегося почти четыре часа общения с журналистами, состоявшего из более чем 50 вопросов и ответов, Сирии было уделено не больше места, чем другим международным проблемам. Однако Владимир Путин, бросая копья в сторону Запада, решил пощадить Трампа.
Эстония
ERR:
Самый дипломатичный ответ Владимир Путин дал на вопрос о перспективах заключения мирного договора между Россией и Японией. Отвечая на него, он ни разу не использовал слова "Курилы" и "острова", но выразил надежду на то, что сторонам удастся договориться.
Япония
Kyodo:
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Москве ясно дал понять, что заключение мирного договора с Японией будет затруднено без решения проблем обеспечения безопасности. Он выразил глубокое сомнение в том, что Япония может вести себя как суверенное государство, поскольку она глубоко вовлечена в глобальную стратегию США.
Москва считает, что размещаемые на японской территории комплексы ПРО "Иджис эшор" могут быть использованы для запуска крылатых ракет "Томагавк", что расценивается как серьезная угроза. Путин в связи с этим высказал глубокие сомнения в оборонительном характере таких систем. Президент также коснулся возможности размещения американских войск на островах, которые могут быть переданы Японии после заключения мирного договора. Ясно, что доводы Токио по этому поводу не сняли озабоченность России, а переговоры по проблемам обеспечения безопасности пока не дают результата.
Asahi Shimbun:
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил российской стороне, что на северных территориях не будут развертываться американские базы, однако президент Путин высказал сомнения по этому поводу. В качестве примера, заставляющего усомниться в праве Японии принимать самостоятельные решения, он указал на Окинаву, напомнив о проблемах, связанных с переводом американской базы "Футэмма" из города Гинован в район Хэноко. В то же время президент Путин на своей пресс-конференции выразил стремление к заключению мирного договора с Японией.
Nikkei Shimbun:
Президент Путин высказал мнение о том, что решение вопроса о северных территориях будет затруднено до тех пор, пока есть вероятность развертывания там американских войск. Он также осудил японские планы размещения американских систем противоракетной обороны, назвав их частью наступательной инфраструктуры США. В то же время Путин высоко оценил продвижение вперед в деле экономического сотрудничества с Японией и продемонстрировал позитивный подход к переговорам о мирном договоре.
Китай
China Daily:
Путин высоко оценил достижения Китая за последние десятилетия и назвал политику открытости КНР правильным шагом. Он отметил, что сотрудничество России и Китая способствует поддержанию стабильности глобальной экономики и приветствовал углубление взаимодействия между двумя странами.
Global Times:
Путин заявил, что Запад напуган все более мощной Россией, он также пообещал дальнейший экономический рост.
Ежегодная пресс-конференция дает возможность Путину ответить на насущные вопросы, волнующие обычных граждан, и выработать соответствующую политику для решения проблем. На ней президент заявил, что Россия развивает новые вооружения для поддержания стратегического баланса и защиты своей безопасности перед лицом крушения международной системы сдерживания вооружений.
Индия
Mint:
Владимир Путин предупредил о растущей угрозе ядерной войны. Он заявил, что такая война может привести к уничтожению цивилизации в целом и, возможно, даже всей нашей планеты, и возложил вину за это на США. На ежегодной пресс-конференции Путин высмеял претензии Запада на доминирование в мире и заявил, что западные государства выступают против России по своим внутренним причинам.
Business Standard:
Российский президент не принимает всерьез шпионские скандалы, такие как отравление в Англии бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, он считает, что эти скандалы были задуманы с целью навредить России.
Израиль
Ediot Ahronot:
Президент России Владимир Путин предупредил, что мир стоит перед растущей угрозой ядерной войны из-за выхода США из договоров по контролю над вооружениями и дестабилизирующих военных планов Вашингтона. Выступая на ежегодной пресс-конференции, Путин сказал, что это может привести к разрушению цивилизации и планеты.
Times of Israel:
Российский лидер предупредил, что Запад продолжает противостояние Москве на свой страх и риск. Путин сказал, что намерение доминировать в мире есть у США, а не у России. Он указал на то, что военный бюджет США превышает $700 млрд, в то время как российский военный бюджет составляет $46 млрд Тем не менее Путин сказал и хорошие вещи о США: он приветствовал решение президента Дональда Трампа вывести американских военных из Сирии.
Египет
Al-Ahram:
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в ходе ежегодной встречи с представителями СМИ, заявил, что Запад пытается помешать поступательному развитию России, которая становится все сильнее. Он осудил введенные против его страны санкции и отметил, что шпионские скандалы, в которых обвиняют Россию, сфабрикованы.
Саудовская Аравия
Al-Arab:
На пресс-конференции основное внимание было уделено проблемам внутренней политики на фоне падения популярности Путина из-за пенсионной реформы. Несмотря на напряженные отношения с США, Путин высоко оценил решение Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии, осудив при этом выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Al-Arabiya:
Российский президент Владимир Путин назвал решение Вашингтона о выводе войск из Сирии правильным шагом. На ежегодной пресс-конференции в Москве он указал, что присутствие американских сил в Сирии незаконно и в их пребывании на сирийской территории нет необходимости. В то же время он выразил согласие с американским президентом Дональдом Трампом в том, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии потерпела поражение, обратив внимание на опасность проникновения экстремистов ИГ из Сирии в приграничные регионы.
Казахстан
"Власть":
Президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции заявил о нарастающей недооценке опасности ядерной войны, но при этом он считает, что у человечества хватит здравого смысла и чувства самосохранения, чтобы ее не допустить.