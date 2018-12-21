Симоньян предложила переименовать Ofcom в «Обком» после решения в отношении RT

Британский регулятор Ofcom решением по телеканалу RT доказал, что является оружием для расправы с неугодными СМИ, его стоит переименовать в «Обком», считает главный редактор RT Маргарита Симоньян

«После вчерашнего решения Ofcom мне очень хочется переименовать Ofcom в «Обком», потому что сомнений в том, что это просто такое политическое орудие правительства Великобритании для расправы с неугодными СМИ, совершенно не осталось», — сказала она.

Она отметила, что регулятор нашёл нарушения в работе телеканала через полгода после заявления британского премьера Терезы Мэй о том, что она будет «выдворять русскую пропаганду».

«Тут же Ofcom открыл против нас дело и тут же, естественно, спустя полгода обнаружил нас виновными. То, в чём мы виновны, я не назову это даже бредом. Потому что для такой страны, как Великобритания, для страны, которая вместе с нами воевала с фашистами, это вообще просто неприлично. Например, мы «виновны» в том, что, делая сюжет о конкурсе детского рисунка по поводу дивизии СС «Галичина», мы недостаточно отразили альтернативную точку зрения, то есть точку зрения СС. Мы не могли поверить своим глазам, когда мы увидели, что претензия в этом», — добавила Симоньян.

Как указала главный редактор RT, телеканал предпринимал попытки напомнить британскому регулятору, что Британия сама участвовала во Второй мировой войне, что фашисты бомбардировщиками «утюжили» и сжигали их города, а также «что такое СС».

«Но нет, они в итоге вынесли вердикт, что мы недостаточно отразили их точку зрения. И все остальные кейсы примерно такие же. В сюжете про цыганские погромы на Украине мы недостаточно полно отразили точку зрения погромщиков. Тут уже говорить не о чем. Понимаете, «ты виноват уж в том, что хочется мне кушать». Вранья они у нас не нашли, искажения фактов не нашли, фейк ньюз не нашли, значит, теперь мы виноваты в том, что мы плохо прославляли СС и цыганских погромщиков. Так мы гордимся этим», — заключила она.

Весной 2018 года Ofcom инициировал расследования по 10 материалам RT, привязав семь из них к событиям в британском Солсбери.

20 декабря регулятор объявил о результатах своих расследований. Он посчитал, что RT допустил нарушения вещательного кодекса в семи эпизодах.

RT выразил сожаление в связи с выводами Ofcom.