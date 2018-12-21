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В Чечне назвали безосновательными заявления ОБСЕ о нарушениях прав человека в регионе 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
Утверждения доклада так называемого Московского механизма Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о нарушении прав человека в Чечне не имеют под собой оснований, заявил ТАСС в пятницу министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Джамбулат Умаров.
Ранее докладчик Московского механизма ОБСЕ Вольфганг Бенедек представил доклад, в котором, в частности, говорится о "нескольких волнах" нарушений прав человека и оскорблений людей по признаку их сексуальной ориентации и гендерной идентичности в Чечне в 2017 году.
"Сам факт такого обвинения является оскорбительным для Чеченской республики, которая является субъектом Федерации нормального цивилизованного государства.
Я не собираюсь критиковать эту организацию (Московский механизм — прим. ТАСС), но совершенно уверен в том, что надуманные и не имеющие под собой никаких оснований обвинения господина Бенедека и вообще всех участников, представителей 16 государств, которые представлены в этой организации, не имеют под собой никаких существенных аргументов", — сказал Умаров.
По его словам, сейчас ситуация в республике стабильная и спокойная, о чем свидетельствует, в частности, большое число туристов, в том числе иностранных. Он также отметил, что власти Чеченской Республики готовы предложить помощь представителям ОБСЕ в решении действительно актуальных вопросов, связанных в том числе с противостоянием мировому терроризму.

О Московском механизме ОБСЕ

Ранее 16 государств ОБСЕ, в том числе Великобритания, Германия, Франция и США, решили запустить так называемый Московский механизм ОБСЕ, который предусматривает формирование группы докладчиков для изучения ситуации на месте и выработки рекомендаций в связи с тем, что в Чечне якобы имеют место нарушения прав человека.
В МИД РФ заявляли, что ряд стран под предлогом нарушения прав человека в Чечне пытается развязать кампанию против России. В министерстве отмечали, что когда российская сторона запросила у инициаторов запуска этих механизмов конкретные факты нарушений в указанном регионе, ей ответили лишь ссылками на материалы в СМИ, не предоставив более весомых данных.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что утверждения о преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне не находят подтверждения. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что российские власти будут жестко реагировать, если факты нарушения прав представителей секс-меньшинств в Чеченской Республике подтвердятся.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Сергей Лавров , МИД , ОБСЕ , ИТАР-ТАСС , Чеченская Республика
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