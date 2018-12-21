Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российское посольство следит за сообщениями о стрельбе в Вене 

РИА Новости + ещё 32 1 час назад
Фото: Reuters
Посольство России в Австрии внимательно следит за сообщениями о стрельбе в центре Вены, инцидент может быть криминалом, сообщил в пятницу РИА Новости пресс-секретарь посольства Булат Хайдаров.
Ранее полиция сообщила, что около 13.30 (15.30 мск) в районе площади Люгек, где расположен одноименный ресторан, были обнаружены два человека с огнестрельными ранениями. На данный момент один из них скончался, полиция ведет поиски преступника.
"Посольство внимательно следит за сообщениями о стрельбе в центре Вены. На данный момент какой-либо информации, указывающей на то, что речь идёт о террористическом акте, нет. Судя по доступным предварительным данным, инцидент может иметь криминальную подоплеку. Выясняем обстоятельства", — сообщил Хайдаров.
Последние новости
Германия удивлена "неожиданной сменой курса" в Вашингтоне Почему Россия пугает: прогнозы на 2019 год Йети самые: ученые окончательно раскрыли тайну снежного человека
Политика , Происшествия , РИА Новости , Австрия , Вена
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Желание объявить России войну посчитали самоубийством123
Порошенко попросили объявить войну России388
Еще одна страна отвернулась от Константинополя91
«Путин решил пощадить Трампа»4
В Мали обстреляли российский Ми-89
Видео
04:22
Путин подвел итоги года
Политика
06:22
В словах Путина увидели «послание» Малахову
Политика
22:02
Как Запад отреагировал на пресс-конференцию Путина
Политика Ближний Восток
05:40
В Москве начали работу елочные базары
Новости Москвы
03:17
Роскосмос рассказал о гибели Солнца и Земли
Наука и техника Наука
04:42
Билеты на концерт Пугачевой раскупили в рекордные сроки
Шоу-бизнес
04:11
Кремль поставил точку в вопросе ЧВК
Политика
01:31
Видео с брошенным на помойку пациентом попало в Сеть
Происшествия Общество
02:55
Умерла Алла Соколова
Общество Другое
00:28
Охранник оскорбил окровавленную девушку и попал на видео
Происшествия Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение