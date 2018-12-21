Российское посольство следит за сообщениями о стрельбе в Вене

Ранее полиция сообщила, что около 13.30 (15.30 мск) в районе площади Люгек, где расположен одноименный ресторан, были обнаружены два человека с огнестрельными ранениями. На данный момент один из них скончался, полиция ведет поиски преступника.