Посольство России в Австрии внимательно следит за сообщениями о стрельбе в центре Вены, инцидент может быть криминалом, сообщил в пятницу РИА Новости пресс-секретарь посольства Булат Хайдаров.
Ранее полиция сообщила, что около 13.30 (15.30 мск) в районе площади Люгек, где расположен одноименный ресторан, были обнаружены два человека с огнестрельными ранениями. На данный момент один из них скончался, полиция ведет поиски преступника.
"Посольство внимательно следит за сообщениями о стрельбе в центре Вены. На данный момент какой-либо информации, указывающей на то, что речь идёт о террористическом акте, нет. Судя по доступным предварительным данным, инцидент может иметь криминальную подоплеку. Выясняем обстоятельства", — сообщил Хайдаров.