Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин подчеркнул значение конкурса «Лидеры России» и других проектов по подготовке кадров 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции, которая прошла в четверг, 20 декабря, отметил важность подготовки эффективных руководителей и повышения их квалификации. Для этого в России реализуются различные проекты и программы подготовки кадров, такие как конкурс управленцев "Лидеры России" и программа Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.
"Конечно, нужно работать с людьми, безусловно, и со всеми чиновниками. Среди них тоже есть много очень порядочных и деятельных людей. Это факт, от этого никуда не деться. Понимаете, невозможно все открыть и потом открыть коробочку, и там все будет хорошо. Не случайно Моисей водил еврейский народ 40 лет по пустыне. Ну, мы так не можем 146 миллионов по пустыне водить", — сказал Владимир Путин.
"Поэтому это процесс взросления государственного аппарата, работы с ним. Мы сейчас стараемся это делать, видите, проводим различные конкурсы среди молодых. "Лидеры России" у нас проводится конкурс кадровый. Учим их потом в академии нашей", — подчеркнул Президент России.
С 2017 года 15 слушателей программы подготовки высшего кадрового управленческого резерва ВШГУ РАНХиГС стали губернаторами, 2 — министрами, еще 21 — заместителями министров. По итогам конкурса "Лидеры России" 2017-2018 годов различные назначения получили 76 участников. Из них двое стали губернаторами, четверо — заместителями федеральных министров, еще 11 человек получили назначения в органы государственной власти федерального уровня, а 35 — регионального. Один участник получил должность в общественно-политической структуре, еще 23 — в коммерческих структурах.
"Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что стране нужны компетентные и ответственные управленцы. Государственный аппарат должен постоянно обновляться, прирастать новыми квалифицированными специалистами. Конкурс "Лидеры России" и другие проекты платформы "Россия — страна возможностей" реализуются как раз для того, чтобы выявлять талантливых людей, которые имеют хороший опыт и знания в разных отраслях и хотят применить их на благо страны", — отметил руководитель проекта "Лидеры России", генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", директор ВШГУ Алексей Комиссаров.
Газета.Ru: последние новости
Песков: Москва надеется на признание референдума в Крыму Турцией и Израилем Совфед назначил заместителя генпрокурора России Песков рассказал о необходимости США "нянчиться" с Порошенко
Комментарии2
Политика , Общество , Алексей Комиссаров , Владимир Путин , РАНХиГС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко попросили объявить войну России130
Ан-26 с российским экипажем рухнул в Конго51
Советник дагестанского премьера найден мертвым12
Кремль поставил точку в вопросе ЧВК173
Эрдоган присвоил себе заслугу выхода войск США из Сирии
Видео
04:22
Путин подвел итоги года
Политика
06:22
В словах Путина увидели «послание» Малахову
Политика
22:02
Как Запад отреагировал на пресс-конференцию Путина
Политика Ближний Восток
05:40
В Москве начали работу елочные базары
Новости Москвы
03:17
Роскосмос рассказал о гибели Солнца и Земли
Наука и техника Наука
04:42
Билеты на концерт Пугачевой раскупили в рекордные сроки
Шоу-бизнес
04:11
Кремль поставил точку в вопросе ЧВК
Политика
01:31
Видео с брошенным на помойку пациентом попало в Сеть
Происшествия Общество
02:55
Умерла Алла Соколова
Общество Другое
00:28
Охранник оскорбил окровавленную девушку и попал на видео
Происшествия Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение