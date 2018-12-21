Путин подчеркнул значение конкурса «Лидеры России» и других проектов по подготовке кадров

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции, которая прошла в четверг, 20 декабря, отметил важность подготовки эффективных руководителей и повышения их квалификации. Для этого в России реализуются различные проекты и программы подготовки кадров, такие как конкурс управленцев "Лидеры России" и программа Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС

"Конечно, нужно работать с людьми, безусловно, и со всеми чиновниками. Среди них тоже есть много очень порядочных и деятельных людей. Это факт, от этого никуда не деться. Понимаете, невозможно все открыть и потом открыть коробочку, и там все будет хорошо. Не случайно Моисей водил еврейский народ 40 лет по пустыне. Ну, мы так не можем 146 миллионов по пустыне водить", — сказал Владимир Путин.

"Поэтому это процесс взросления государственного аппарата, работы с ним. Мы сейчас стараемся это делать, видите, проводим различные конкурсы среди молодых. "Лидеры России" у нас проводится конкурс кадровый. Учим их потом в академии нашей", — подчеркнул Президент России.

С 2017 года 15 слушателей программы подготовки высшего кадрового управленческого резерва ВШГУ РАНХиГС стали губернаторами, 2 — министрами, еще 21 — заместителями министров. По итогам конкурса "Лидеры России" 2017-2018 годов различные назначения получили 76 участников. Из них двое стали губернаторами, четверо — заместителями федеральных министров, еще 11 человек получили назначения в органы государственной власти федерального уровня, а 35 — регионального. Один участник получил должность в общественно-политической структуре, еще 23 — в коммерческих структурах.