МИД Швеции сожалеет о решении России якобы выслать шведского дипломата

МИД Швеции сожалеет о решении внешнеполитического ведомства РФ выслать шведского дипломата. Об этом корреспонденту ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе шведского МИД.

"МИД по уважительным причинам принял отрицательное решение по двум российским заявлениям о выдачи дипломатических виз. Россия ответила, попросив одного из дипломатов в посольстве Швеции в Москве покинуть Россию. МИД сожалеет о российском решении", — рассказали в пресс-службе шведского внешнеполитического ведомства.

По данным шведской газеты Expressen, из России будет выслан пресс-атташе посольства Швеции Калле Книивиля.