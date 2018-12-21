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МИД Швеции сожалеет о решении России якобы выслать шведского дипломата 

ТАСС + ещё 17 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
МИД Швеции сожалеет о решении внешнеполитического ведомства РФ выслать шведского дипломата. Об этом корреспонденту ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе шведского МИД.
"МИД по уважительным причинам принял отрицательное решение по двум российским заявлениям о выдачи дипломатических виз. Россия ответила, попросив одного из дипломатов в посольстве Швеции в Москве покинуть Россию. МИД сожалеет о российском решении", — рассказали в пресс-службе шведского внешнеполитического ведомства.
По данным шведской газеты Expressen, из России будет выслан пресс-атташе посольства Швеции Калле Книивиля.
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Политика , МИД , ИТАР-ТАСС , Швеция
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