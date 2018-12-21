Вице-губернатор ответил на жалобы дольщицы Путину

«Прежде, чем врать президенту, следовало подойти к зеркалу, посмотреть на себя и вспомнить, что свою квартир товарищ Андреева получила в 2017 году», — написал он.

Албин заявил, что Андреева «сомнительный журналист»: он не нашел ни одной ее публикации. Также он рассказал, что она участвовала в «избирательной кампании по выборам в представительные органы власти», но ее постигла неудача. По мнению вице-губернатора, теперь она занимается самопиаром.

«Я Вам не верю, Алла Андреева, как и те дольщики, ожидания которых Вы обманули», — подчеркнул чиновник.

По данным «Фонтанки», Андреева — главная активистка сообщества обманутых дольщиков группы компаний «Город». Она попала на пресс-конференцию Путина под видом журналистки, отмечает газета.

Андреева заявила президенту, что из-за ее общественной деятельности был убит ее муж, а ей самой угрожают уголовным делом. Она утверждала, что петербургские чиновники принимают «сырые» дома, и упомянула в связи с этим фамилию Албина.

Путин в ответ пообещал Андреевой, что с ней встретится и.о. губернатора Петербурга Александр Беглов

Албин подчеркнул, что работать с Андреевой «по проблемным объектам» не будет и даже готов уйти в отставку за свою «несговорчивость».