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Вице-губернатор ответил на жалобы дольщицы Путину 

Рамблер 1 час назад
Фото: кадр из видео/ "Россия"
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что Алла Андреева, пожаловавшаяся на него президенту Владимиру Путину, на самом деле не является обманутой дольщицей. Об этом чиновник рассказал Facebook.
«Прежде, чем врать президенту, следовало подойти к зеркалу, посмотреть на себя и вспомнить, что свою квартир товарищ Андреева получила в 2017 году», — написал он.
Албин заявил, что Андреева «сомнительный журналист»: он не нашел ни одной ее публикации. Также он рассказал, что она участвовала в «избирательной кампании по выборам в представительные органы власти», но ее постигла неудача. По мнению вице-губернатора, теперь она занимается самопиаром.
«Я Вам не верю, Алла Андреева, как и те дольщики, ожидания которых Вы обманули», — подчеркнул чиновник.
По данным «Фонтанки», Андреева — главная активистка сообщества обманутых дольщиков группы компаний «Город». Она попала на пресс-конференцию Путина под видом журналистки, отмечает газета.
Андреева заявила президенту, что из-за ее общественной деятельности был убит ее муж, а ей самой угрожают уголовным делом. Она утверждала, что петербургские чиновники принимают «сырые» дома, и упомянула в связи с этим фамилию Албина.
Путин в ответ пообещал Андреевой, что с ней встретится и.о. губернатора Петербурга Александр Беглов.
Албин подчеркнул, что работать с Андреевой «по проблемным объектам» не будет и даже готов уйти в отставку за свою «несговорчивость».
Комментарии3
Политика , Александр Беглов , Игорь Албин , Владимир Путин , Санкт-Петербург
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