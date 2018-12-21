Российский МИД высказался о «Дне Бандеры» на Украине

В МИД отметили, что не удивлены таким решением, поскольку отличительной чертой нынешнего украинского режима являются махровый национализм и шовинизм, выражающиеся в факельных шествиях, нападениях на ветеранов Великой Отечественной войны и осквернении памятников.

«Сожаление вызывает отсутствие должной реакции на все это западных кураторов Киева, международных организаций и правозащитных структур, пекущихся о «демократических ценностях». Поклонение подобного рода гнусным историческим персонажам — это не только презрительное отношение к украинскому народу, большая часть которого не считает С. Бандеру своим «героем», но и откровенное презрение в отношении многочисленных жертв его пособников-палачей», — говорится в сообщении.

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