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Российский МИД высказался о «Дне Бандеры» на Украине 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел РФ опубликовало свой комментарий по поводу решения Киевских властей объявить на Украине 110 годовщину с дня рождения лидера запрещенной в РФ «Организации украинских националистов» (ОУН)* Степана Бандеры официальным праздником.
В МИД отметили, что не удивлены таким решением, поскольку отличительной чертой нынешнего украинского режима являются махровый национализм и шовинизм, выражающиеся в факельных шествиях, нападениях на ветеранов Великой Отечественной войны и осквернении памятников.
«Сожаление вызывает отсутствие должной реакции на все это западных кураторов Киева, международных организаций и правозащитных структур, пекущихся о «демократических ценностях». Поклонение подобного рода гнусным историческим персонажам — это не только презрительное отношение к украинскому народу, большая часть которого не считает С. Бандеру своим «героем», но и откровенное презрение в отношении многочисленных жертв его пособников-палачей», — говорится в сообщении.
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*В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал экстремистской деятельность «Украинской повстанческой армии», «Правого сектора», УНА-УНСО и «Тризуба им. Степана Бандеры». Их деятельность на территории России запрещена.
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Комментарии3
Политика , Степан Бандера , Украинская повстанческая армия , МИД , УНА-УНСО
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