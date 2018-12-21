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МИД России: отставка Мэттиса напрямую связана с решением Трампа вывести войска из Сирии 

ТАСС 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Отставка министра обороны США Джеймса Мэттиса — прямое последствие решения американского президента Дональда Трампа вывести войска из Сирии. Об этом заявил в пятницу журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
"Надо посмотреть, как это решение будет выполняться, потому что пока одним из прямых последствий решения [президента Дональда] Трампа стал уход министра обороны США Джеймса Мэттиса", — сказал он, отвечая на вопрос о последствиях вывода американских войск из Сирии.
О предстоящей в конце февраля отставке Мэттиса сообщил в четверг на своей странице в Twitter сам Трамп. Он уведомил, что кандидатура нового министра обороны будет выдвинута в ближайшее время. Мэттис в своем прошении об отставке подчеркнул, что покидает пост из-за расхождений во взглядах с президентом.
19 декабря Трамп объявил о решении начать выводить военнослужащих США из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) на территории арабской республики одержана, а война с терроризмом была единственной причиной, по которой Вооруженные силы США там находились. В настоящее время в Сирии размещен американский контингент численностью более двух тысяч человек.
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Комментарии
Политика , Михаил Богданов , Дональд Трамп , МИД , Исламское государство , Сирия , США
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