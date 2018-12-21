Отставка министра обороны США Джеймса Мэттиса — прямое последствие решения американского президента Дональда Трампа вывести войска из Сирии. Об этом заявил в пятницу журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
"Надо посмотреть, как это решение будет выполняться, потому что пока одним из прямых последствий решения [президента Дональда] Трампа стал уход министра обороны США Джеймса Мэттиса", — сказал он, отвечая на вопрос о последствиях вывода американских войск из Сирии.
О предстоящей в конце февраля отставке Мэттиса сообщил в четверг на своей странице в Twitter сам Трамп. Он уведомил, что кандидатура нового министра обороны будет выдвинута в ближайшее время. Мэттис в своем прошении об отставке подчеркнул, что покидает пост из-за расхождений во взглядах с президентом.
19 декабря Трамп объявил о решении начать выводить военнослужащих США из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) на территории арабской республики одержана, а война с терроризмом была единственной причиной, по которой Вооруженные силы США там находились. В настоящее время в Сирии размещен американский контингент численностью более двух тысяч человек.