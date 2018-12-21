МИД России: отставка Мэттиса напрямую связана с решением Трампа вывести войска из Сирии

"Надо посмотреть, как это решение будет выполняться, потому что пока одним из прямых последствий решения [президента Дональда] Трампа стал уход министра обороны США Джеймса Мэттиса", — сказал он, отвечая на вопрос о последствиях вывода американских войск из Сирии.

О предстоящей в конце февраля отставке Мэттиса сообщил в четверг на своей странице в Twitter сам Трамп. Он уведомил, что кандидатура нового министра обороны будет выдвинута в ближайшее время. Мэттис в своем прошении об отставке подчеркнул, что покидает пост из-за расхождений во взглядах с президентом.