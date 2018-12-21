«Вынуждены нянчиться»: в Кремле оценили отношения США и Порошенко

Чтобы поднять свою популярность, президент Украины Петр Порошенко будет и дальше ухудшать отношения с Россией. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

«Порошенко будет идти на дальнейшее обострение с тем, чтобы воспользоваться этим в своих электоральных интересах», — заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что США вложили много средств и сил в государственный переворот на Украине в 2014 году, и теперь «Вашингтон вынужден нянчиться с Порошенко», хотя позиции действующего украинского главы в преддверии грядущих выборов весьма слабы.

«Слишком много денег вложено в переворот на Украине, слишком много денег вложено в то, чтобы оправдать этот переворот», — отметил Песков, его слова передает НСН.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции заявил, что Порошенко «отправил на убой» моряков ВСУ в Керченский пролив, чтобы поднять свои рейтинги перед выборами президента Украины.

«Удалась она [провокация] или не удалась — с точки зрения повышения рейтинга — может быть. Потому что рейтинг у Петра Алексеевича [Порошенко] вроде подрос немножко, он теперь с пятой позиции переместился где-то на вторую-третью, там колебания, по-моему, происходят в районе 12%. У Юлии Владимировны [Тимошенко], по-моему, 20% и больше, уже 20 с лишним процентов, а все остальные, Зеленский, по-моему, потом Бойко и Порошенко, у них в районе 12%. В этом смысле — да, он, наверное, свою задачу выполнил. За счет интересов страны, я считаю. Это плохой способ поднятия рейтинга», — пояснил российский лидер.

Он также выразил уверенность в том, что создание провокаций в целом не является приемлемым путем для работы в интересах страны.

«Мне кажется, что провокации вообще всегда плохи. Провокация рассчитана на обострение ситуации. Зачем нужно нашим украинским партнерам такое развитие событий? Понятно, там выборы, и нужно обострять, чтобы поднять рейтинг одного из претендентов на пост президента, я имею в виду действующего президента, действующей власти. Ну, это плохо, это в конечном итоге во вред интересам своего народа и своего государства», — подчеркнул Путин.

«Мы прекрасно понимаем, что главная игра, которую Порошенко собирается сыграть — это не только на антироссийской риторике и милитаризации, на томосе влезть самому во второй тур», — убежден эксперт. Для этого, продолжил он, президент Украины должен сделать единственное: предпринять максимум усилий — как законных, так и не законных, — чтобы нейтрализовать лидера выборной гонки.

Стоит отметить, что военные корабли ВМС Украины могут снова попытаться пройти через Керченский пролив. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

«Для Киева это принципиальный вопрос, не допускающий промедления. Мы предлагаем и нашим партнерам принять участие в этом проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье», — заявил Турчинов.

Он добавил, что украинские власти планируют осуществить свой замысел, пригласив к участию представителей ОБСЕ и прочих международных организаций, чтобы «доказать, что Киев соблюдает законы».

Напомним, 25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС Украины вышли из порта Одессы в направлении Мариуполя. Они вошли в территориальные воды России возле Крыма и продолжали двигаться, не обращая внимания на требования пограничников ФСБ РФ остановиться. В 50 км к югу от Судака российские пограничники после последнего предупреждения силой пресекли попытки украинских моряков нарушить государственную границу России.

Часом позже уже в Керченском проливе к югу от Крымского моста ФСБ задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». В Госпогрануправлении ФСБ РФ отметили, что украинские корабли нарушили 19-ю и 21-ю статьи Конвенции ООН по морскому праву, то есть незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации.

На Украине после инцидента было введено военное положение в ряде южных и восточных областей сроком на 30 суток. Части ВСУ были стянуты к российским границам, а россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет был официально запрещен въезд на территорию Украины.