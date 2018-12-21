Токио не комментирует слова Путина о мирном договоре, чтобы не повредить диалогу

Правительство Японии вне площадки переговоров не будет комментировать высказывания президента России Владимира Путина по вопросу о мирном договоре, чтобы не повредить ходу двустороннего диалога. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Хотелось бы воздержаться от комментариев по поводу отдельных конкретных высказываний", — заявил он в ответ на просьбы журналистов откликнуться на высказывания президента РФ по поводу двусторонних отношений, сделанные им в четверг на ежегодной большой пресс-конференции.

"Есть опасность, что разъяснение нашей позиции и образа мысли где-либо вне площадки переговоров может оказать негативное влияние на сами переговоры с Россией", — сказал генсек кабинета.

Владимир Путин в четверг заявил, что при заключении мирного договора с Японией крайне важно учитывать вопросы безопасности. Россия, подчеркнул он, обеспокоена планами США разместить элементы американской системы противоракетной обороны (ПРО) на территории Японии. Президент также отметил, что России не очевиден уровень независимости Токио от Вашингтона при принятии решений о размещении американской военной инфраструктуры.