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Кожемяко продлил полномочия сенатора от Приморья Горячевой 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Губернатор Приморья Олег Кожемяко подписал постановление о продлении полномочий действующего сенатора от региона Светланы Горячевой.
Постановление опубликовано на сайте администрации края.
"Постановляю наделить Горячеву Светлану Петровну полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации − представителя от администрации Приморского края", — говорится в тексте постановления.
Горячева сейчас представляет исполнительный орган государственной власти Приморского края в Совфеде. Она является первым заместителем председателя комитета по регламенту и организации парламентской деятельности.
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Политика , Видео , Светлана Горячева , Олег Кожемяко , Совет Федерации
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