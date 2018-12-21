Отношения РФ и США находятся сейчас в положении жертвы провокации, которую устроили в Керченском проливе украинские власти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наши двусторонние российско-американские отношения находятся в положении жертвы той провокации, которую устроила украинская сторона вблизи Керчи", — сказал Песков в эфире Первого канала.
По его словам, российско-украинские отношения еще в более бедственном положении, чем были ранее из-за предвыборной кампании на Украине.
"Президенту (Украины Петру) Порошенко нужно любыми способами нарабатывать себе рейтинг", — добавил Песков.
Три корабля ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, госпитализированы и получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.
Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.