Кремль предрек обострение отношений с Украиной перед выборами

Песков добавил, что Соединенным Штатам останется только поддержать Порошенко. «На реальное положение дел Вашингтон вынужден закрывать глаза, что он и делает. Мы нисколько не сомневаемся, что такая позиция будет продолжаться и дальше», — пояснил пресс-секретарь.