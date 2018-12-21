Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кремль предрек обострение отношений с Украиной перед выборами 

Lenta.ru 56 минут назад
Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко решится на дальнейшее обострение отношений с Москвой перед президентскими выборами в стране, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, это позволит ему получить политические очки, передает в пятницу, 21 декабря, ТАСС.
Песков добавил, что Соединенным Штатам останется только поддержать Порошенко. «На реальное положение дел Вашингтон вынужден закрывать глаза, что он и делает. Мы нисколько не сомневаемся, что такая позиция будет продолжаться и дальше», — пояснил пресс-секретарь.
Последние новости
США прекратят бомбить ИГ Путин объяснил рост налогов Обнаружена система слежки ФСБ за российскими соцсетями
Политика , В мире , Дмитрий Песков , Петр Порошенко , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль пригрозил «взять под прицел» ракеты США в Европе2
США подложили Украине «размалеванную свинью»12
Порошенко объявил о переброске войск к Черному морю632
Жесткий ответ США по Керченскому проливу и другие события дня43
Собчак и Виторган обсудили условия развода9
Видео
04:22
Путин подвел итоги года
Политика
00:36
Путин назвал события года
Политика Кавказ
LIVE: большая пресс-конференция Путина
Политика
02:52
Путин раскрыл цель провокации в Керченском проливе
Политика
05:22
Путин посоветовал Западу «не пищать»
Политика Армия
02:00
На Украине устроили массовую драку из-за закона об УПЦ
В мире Украина
04:58
Путин ответил на фразу о «шикарной» жизни в «Газпроме»
Политика
04:11
Путин высказался о ЧВК Вагнера
Армия Политика
00:43
Путин ответил на вопрос о женитьбе
Политика
04:36
Путин оценил ситуацию в Донбассе
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение