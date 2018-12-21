Вашингтон должен нянчиться с президентом Украины Петром Порошенко, несмотря на его слабые электоральные позиции, поскольку в него вложено много денег, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"К сожалению, Вашингтон должен нянчиться с Порошенко, даже несмотря на его слабые достаточно электоральные позиции. Слишком много денег вложено в Украину, слишком много денег вложено, чтобы оправдать этот переворот", — сказал Песков в эфире Первого канала.
Он подчеркнул, что, видимо, это должно было окупиться, принести какие-то дивиденды. "Это не очень получается, поэтому ситуацию нужно спасать изо всех сил. Отсюда мы видим совершенно беспрецедентные проявления", — добавил пресс-секретарь.
В феврале 2014 года на Украине произошел госпереворот, Верховная рада отстранила президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко.