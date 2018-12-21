Песков объяснил, зачем Вашингтон «нянчится с Порошенко»

"К сожалению, Вашингтон должен нянчиться с Порошенко, даже несмотря на его слабые достаточно электоральные позиции. Слишком много денег вложено в Украину, слишком много денег вложено, чтобы оправдать этот переворот", — сказал Песков в эфире Первого канала.

Он подчеркнул, что, видимо, это должно было окупиться, принести какие-то дивиденды. "Это не очень получается, поэтому ситуацию нужно спасать изо всех сил. Отсюда мы видим совершенно беспрецедентные проявления", — добавил пресс-секретарь.