Россия и Куба упростили безвизовый режим

Россия и Куба упросили безвизовый режим — срок пребывания для граждан обеих стран при взаимных поездках увеличился до трех месяцев.

Соответствующее российско-кубинское межправительственное соглашение опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации. Документ вступает в силу 21 декабря.

В соответствии с соглашением, граждане России и Кубы, обладающие действительными паспортами, смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории государства другой стороны без визы до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, если считать с даты первого въезда.

Ранее визы не требовались только при поездках на срок до 30 дней.

По данным агентства «Интерфакс», Россия входит в топ-10 ведущих въездных рынков для Острова свободы. Возглавляет список Канада, вторую строчку занимают Соединенные Штаты.

Накануне стало известно, что виза США сроком на три года с приходом 2019 года подорожает для россиян с 160 до 303 долларов.