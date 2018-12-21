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Россия и Куба упростили безвизовый режим 

Парламентская газета + ещё 3 21 час назад
Фото: PIXABAY.COM
Россия и Куба упросили безвизовый режим — срок пребывания для граждан обеих стран при взаимных поездках увеличился до трех месяцев.
Соответствующее российско-кубинское межправительственное соглашение опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации. Документ вступает в силу 21 декабря.
В соответствии с соглашением, граждане России и Кубы, обладающие действительными паспортами, смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории государства другой стороны без визы до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, если считать с даты первого въезда.
Ранее визы не требовались только при поездках на срок до 30 дней.
По данным агентства «Интерфакс», Россия входит в топ-10 ведущих въездных рынков для Острова свободы. Возглавляет список Канада, вторую строчку занимают Соединенные Штаты.
Накануне стало известно, что виза США сроком на три года с приходом 2019 года подорожает для россиян с 160 до 303 долларов.
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Политика , Куба
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