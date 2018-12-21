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Украинцам будет проще получить российское гражданство 

Парламентская газета 47 минут назад
Правительство предлагает упростить для соотечественников, проживающих на Украине, получение российского гражданства. Соответствующий закон Совет Федерации рассмотрит на пленарном заседании 21 декабря.
Госдума приняла инициативу в третьем чтении 18 декабря. Комментируя документ, глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов отметил, что эти поправки в закон о гражданстве знаменуют создание нового гуманитарного курса для поддержки соотечественников. Закон предполагает реализацию Президентом полномочий о предоставлении определённым категориям соотечественникам гражданства в упрощённом порядке. Такое право получат жители Донбасса и священнослужители, подлежащие репрессиям на Украине. Закон позволит в упрощённом порядке стать гражданами России нашим соотечественникам, которые живут в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты и (или) смена политического режима.
Авторы закона отмечают, что практика применения части седьмой статьи 14 закона «О гражданстве РФ», в частности, в отношении граждан Украины, прибывших в нашу страну в экстренном массовом порядке, показала, что есть сложности в получении российского гражданства. Существующее требование о наличие у участников программы по переселению соотечественников регистрации по месту жительства является препятствием для приобретения ими российского гражданства. Переселенцы с Украины обычно проживают в съёмных квартирах, хозяева которых, как правило, не дают согласия на их регистрацию по месту жительства. В результате развивается рынок криминальных услуг по осуществлению фиктивной регистрации.
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Политика , Видео , Сергей Гаврилов , Госдума , Совет Федерации
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