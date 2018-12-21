Украинцам будет проще получить российское гражданство

Правительство предлагает упростить для соотечественников, проживающих на Украине , получение российского гражданства. Соответствующий закон Совет Федерации рассмотрит на пленарном заседании 21 декабря.

Госдума приняла инициативу в третьем чтении 18 декабря. Комментируя документ, глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов отметил, что эти поправки в закон о гражданстве знаменуют создание нового гуманитарного курса для поддержки соотечественников. Закон предполагает реализацию Президентом полномочий о предоставлении определённым категориям соотечественникам гражданства в упрощённом порядке. Такое право получат жители Донбасса и священнослужители, подлежащие репрессиям на Украине. Закон позволит в упрощённом порядке стать гражданами России нашим соотечественникам, которые живут в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты и (или) смена политического режима.

Авторы закона отмечают, что практика применения части седьмой статьи 14 закона «О гражданстве РФ», в частности, в отношении граждан Украины, прибывших в нашу страну в экстренном массовом порядке, показала, что есть сложности в получении российского гражданства. Существующее требование о наличие у участников программы по переселению соотечественников регистрации по месту жительства является препятствием для приобретения ими российского гражданства. Переселенцы с Украины обычно проживают в съёмных квартирах, хозяева которых, как правило, не дают согласия на их регистрацию по месту жительства. В результате развивается рынок криминальных услуг по осуществлению фиктивной регистрации.