Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о переброске войск к побережью 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Заявление президента Украины Петра Порошенко о переброске десантно-штурмовых войск к побережью Азовского и Черного морей — очередной повод для пиара и предлог для продления военного положения в стране, считает замглавы комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (ЛДПР).
Порошенко ранее заявил, что Украина перебрасывает десантно-штурмовые войска к Азовскому и Черному морям.
"Никакого военного замысла и ничего общего с какими-то тактическими военными и стратегическими действиями здесь нет. Это просто пиар и какие-то красивые заявления, чтобы продлить военное положение", — сказал Шерин РИА Новости.
"То, что он заявляет, напоминает компьютерную игру человека, который никогда в жизни не служил в армии… Перебрасывать десант к Азовскому морю — нет никакого смысла. Потому что туда никто не собирается нападать", — добавил он.
Последние новости
Песков объяснил, почему у Путина нет мобильного телефона Как порядочный человек должен жениться: о чем заявил Путин Названа причина вывода американских войск из Сирии
Политика , Александр Шерин , Петр Порошенко , Госдума , ЛДПР , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль пригрозил «взять под прицел» ракеты США в Европе2
США подложили Украине «размалеванную свинью»3
Порошенко объявил о переброске войск к Черному морю596
Жесткий ответ США по Керченскому проливу и другие события дня42
Собчак и Виторган обсудили условия развода
Видео
04:22
Путин подвел итоги года
Политика
00:36
Путин назвал события года
Политика Кавказ
LIVE: большая пресс-конференция Путина
Политика
02:52
Путин раскрыл цель провокации в Керченском проливе
Политика
05:22
Путин посоветовал Западу «не пищать»
Политика Армия
02:00
На Украине устроили массовую драку из-за закона об УПЦ
В мире Украина
04:58
Путин ответил на фразу о «шикарной» жизни в «Газпроме»
Политика
04:11
Путин высказался о ЧВК Вагнера
Армия Политика
00:43
Путин ответил на вопрос о женитьбе
Политика
04:36
Путин оценил ситуацию в Донбассе
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение