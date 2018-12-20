В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о переброске войск к побережью

Порошенко ранее заявил, что Украина перебрасывает десантно-штурмовые войска к Азовскому и Черному морям.

"Никакого военного замысла и ничего общего с какими-то тактическими военными и стратегическими действиями здесь нет. Это просто пиар и какие-то красивые заявления, чтобы продлить военное положение", — сказал Шерин РИА Новости.

"То, что он заявляет, напоминает компьютерную игру человека, который никогда в жизни не служил в армии… Перебрасывать десант к Азовскому морю — нет никакого смысла. Потому что туда никто не собирается нападать", — добавил он.