Заявление президента Украины Петра Порошенко о переброске десантно-штурмовых войск к побережью Азовского и Черного морей — очередной повод для пиара и предлог для продления военного положения в стране, считает замглавы комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (ЛДПР).
Порошенко ранее заявил, что Украина перебрасывает десантно-штурмовые войска к Азовскому и Черному морям.
"Никакого военного замысла и ничего общего с какими-то тактическими военными и стратегическими действиями здесь нет. Это просто пиар и какие-то красивые заявления, чтобы продлить военное положение", — сказал Шерин РИА Новости.
"То, что он заявляет, напоминает компьютерную игру человека, который никогда в жизни не служил в армии… Перебрасывать десант к Азовскому морю — нет никакого смысла. Потому что туда никто не собирается нападать", — добавил он.