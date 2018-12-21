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Полиция потребовала больше прав для вторжения в частную жизнь россиян 

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Министерство внутренних дел России предложило расширить основания для досмотра граждан и проникновения на частные владения. Соответствующие поправки были подготовлены в закон «О полиции», сообщается на сайте ведомства.
Если предложения МВД будут одобрены, полицейские смогут досматривать граждан при наличии подозрения, что они скрывают при себе краденое. Также сотрудникам ведомства разрешат проникать в жилые помещения и земельные участки, чтобы задержать скрывающихся правонарушителей, застигнутых на месте совершения преступления.
Помимо этого полицейские получат право вскрывать автомобиль, если в нем закрылся преступник или внутри оказался человек, которому требуется медицинская помощь.
«Законопроект ориентирован на совершенствование практической деятельности сотрудников полиции, а также на устранение правовых пробелов», — пояснили в ведомстве.
Сейчас полицейские имеют право досматривать граждан, если располагают данными о наличии у них оружия, боеприпасов, взрывчатки, наркотиков, психотропных, ядовитых или радиоактивных веществ.
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Политика , Видео , МВД
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