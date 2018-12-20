Что творилось за кадром пресс-конференции Владимира Путина

"Вы женаты?", "Вы хотите править миром?" — на большой пресс-конференции Владимира Путина прозвучали десятки вопросов, просьб и жалоб, но еще больше осталось не озвученным. Сотни людей вскакивали с мест и отчаянно пытались получить заветный микрофон. Корреспондент РИА Новости рассказывает, почему ни звонкий крик, ни экстравагантный внешний вид никому в этот раз не помог.

Снегурочки, щуки и бубны

"Ну уступите место Снегурочке! Я вам всем интервью дала, а сесть мне теперь некуда!" — сокрушалась журналистка из Волгоградской области , приехавшая в Москву в костюме внучки Деда Мороза. Зал, где проходил большой разговор с главой государства, действительно оказался не резиновым и вмещать всех явно не был готов. Аккредитовались на пресс-конференцию почти две тысячи человек, мест в зале — в два раза меньше. Словом, кто успел — тот и сел. А Снегурочка стояла и почти плакала. Да еще и в наряде было очень жарко.

К президенту она пришла для того, чтобы пожаловаться: рынок ритуальных услуг в регионе монополизировала одна местная компания, цены, естественно, взвинтила, а чиновники на это закрывают глаза. Озвучить эту жалобу Снегурочке так и не удалось, но хотя бы повезло найти место в зале. Остальные понуро плелись к выходу, чтобы посмотреть трансляцию из коридора.

Удачное место — не единственная лотерея на пресс-конференции. Здесь встречают по одежке: броский внешний вид повышает шансы быть замеченным. В прошлом году дамы делали ставку на алый цвет, в итоге он стал общим фоном. В этот раз вернулась популярность к темным оттенкам: ни стразов, ни ярких украшений. Но вот над прическами и макияжем женщины поработали, хотя многим пришлось бежать на конференцию прямо с поезда или самолета.

В буфете предлагали перекусить круассанами и пирожками. Самая длинная очередь растянулась за кофе и чаем. "Много не пей, — советовали бывалые, — тебе еще часа четыре сидеть в зале".

В кулуарах коллеги обсуждали сокровенное — заготовленные вопросы. "На учителей летят все шишки, они абсолютно бесправны, причем речь не только о регионах, похожая ситуация и в Москве, и в Санкт-Петербурге ", — вздыхали одни и волновались, что, скорее всего, задать вопрос не получится. Так и вышло.

Волновался и человек в казахском головном уборе — малахае: как же будут развиваться отношения России со странами постсоветского пространства, в частности, с Казахстаном . Девушка из Тувы крепко держала в руках фотографию Путина с пойманной рыбой и подписью: "Путин — щука". Забегая вперед, скажу, что президент прочитал эту фразу и хотел было дать девушке слово, но микрофон достался кому-то другому.

Особенно сильно сочувствовали девушке из Югры . Она явилась с бубном, на котором было указано: "Когалым". И в многочисленных интервью у входа в конгресс-холл сообщала, что собирается спросить, есть ли альтернатива развитию сибирских городов, помимо добычи нефти: "Поймите же, это исчерпаемый ресурс!" Но в дверях зала сотрудники ФСО бубен отобрали, опасаясь, лишнего шума.

Их ждал Париж

Западные журналисты держались особняком: расспрашивали российских коллег, но своих карт на раскрывали, не рассказывали, с чем собираются обратиться к президенту. Заинтересовались парой в желтых жилетах с плакатом "Нас ждет Париж". Журналисты интернет-издания "Красная Москва" уверяли: Триумфальную арку раскачивать не собираются и покрышки жечь не намерены, к революции вроде тоже не призывают, единственное, что их беспокоит — развитие гражданского общества в России.

На этом фоне выделялись представители японских СМИ, которые не скрывали: их традиционно волнует вопрос о заключении мирного договора между Токио и Москвой. Кстати, этот вопрос им удалось задать президенту. "Японцы хотят узнать: сколько островов они получат на Курилах", — начал корреспондент. "Ноль, ноль островов", — зашипели в зале.

Этническим головным уборам журналистка из Свердловской области предпочла красный хоккейный шлем: потому что необходимо больше внимания уделять развитию русского хоккея. "Ведь еще Петр Первый играл в хоккей с мячом", — приводила она железный аргумент.

Но все эти костюмы, шлемы, музыкальные инструменты не сработали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков перехитрил журналистов: он предоставлял слово не тем, у кого самые яркие плакаты и одежды, а тем, кто не стремился привлечь внимание.

Четыре часа вопросов

"Ждем президента", — когда Песков объявил минутную готовность, в зале, казалось, перестали дышать. Наконец Путин вышел, публика загудела. Первый вопрос по традиции достался одному из старожилов кремлевского пула. В зале прозвучали недовольные возгласа региональных журналистов. "Они освещают все визиты президента, имеют право", — объяснил Песков.

Сначала, как и ожидалось, поговорили про экономику, нацпроекты, работу федерального центра и региональных правительств. Глава государства приводил разные экономические показатели, отметив, что России необходимо "стремиться войти в другую лигу", став пятой экономикой мира. Обсудили решения Центробанка , рост тарифов ЖКХ. Даже затронули проблему переработке льна.

"Я знаю, федеральные телеканалы этот вопрос не зададут, — решил резко сменить тему журналист Life News. И спросил в лоб: Когда вы женитесь, Владимир Владимирович и на ком?".

"А вы сами-то женаты?" — парировал президент. Журналист признался, что женат.

"Как порядочный человек, когда-нибудь буду должен это сделать", — все-таки ответил Путин, не вдаваясь в подробности.

Некоторым представителям СМИ не надо было рисовать на коленке плакаты, им и так давали возможность высказаться. "Только без скандала", — попросил Путин украинского журналиста Романа Цимбалюка. "Вы анализируете рейтинги украинских политиков, вы не думаете, что вмешиваетесь тем самым в выборы на Украине, как делали это в США?" — поинтересовался украинец. В зале раздался смех. Цимбалюк продолжил, спросил про Донбасс.

"Скажите, кто установил блокаду на этой территории — между Донбассом и остальной частью Украины, разве Россия это сделала? — обратился к нему Путин. — Это сделали украинские власти, Они стреляют по этим гражданам, которых считают своими". А Россия, подчеркнул Путин, действительно оказывает гуманитарную помощь и поддержку людям, которые проживают на этой земле, но "только для того, чтобы их окончательно там не раздавили и не съели, и не порвали, и будем это делать дальше".

Когда микрофон дали Сергею Брилеву и он поинтересовался о состоянии российско-британских отношений, в зале начали иронизировать: "Конечно, его это в первую очередь интересует, у него британское гражданство". К слову, Путин призвал даже не пытаться анализировать, как Brexit отразится на взаимодействии Лондона и других европейских столиц, включая Москву. "А то сейчас опять обвинят нас в чем-нибудь", — предостерег он.

Но новых санкций Россия не боится — просто привыкла к ним. Не было бы дела Скрипалей, придумали бы что-то еще. "Это было и в XIX веке. Связано с ростом могущества и конкурентноспособности", — объяснил российский лидер.

Американская журналистка из Wall Street Journal так прямо и сказала: "На Западе видят в России угрозу, вы действительно хотите управлять миром?" Путин парировал: "Мы знаем, где находится штаб, который пытается это делать, и он не в Москве. Семьсот с лишним миллиардов долларов США тратят на оборону, а мы — 46, на минуточку".

Президент отметил, что после выхода Вашингтона из договора РСМД и неясности с СНВ-3 в мире "затушевывается опасность ядерной угрозы". "А между тем, если, не дай бог, что-то подобное возникнет, это может привести к гибели всей цивилизации. Исхожу из того, что у человечества хватит чувства самосохранения, чтобы не доводить до крайностей", — подчеркнул он.

Сорвались на крик

В начале пресс-конференции в зале было тихо: журналисты внимательно слушали президента. Но когда подходил к концу второй час встречи и надежды задать вопрос стремительно таяли, плакаты, несмотря на просьбы операторов, тянулись еще выше, а крики становились все громче. В общем шуме и гвалте слов Путина было не разобрать. В конце концов он сам сделал замечание. Не помогло.

Многие региональные СМИ были недовольны тем, что слово дают федеральным агентствам, изданиям и телеканалам. Особенно не повезло тем, кто сидел в самом конце зала.

"Поздравляю всех с Новым годом и искренне желаю вам всего хорошего", — завершил президент пресс-конференцию. Те, кому не удалось задать вопрос, расстроенные, направились к выходу. Впрочем, там их уже ждали коллеги, которые хотели послушать, какие проблемы существуют в соседних городах и регионах. Представители СМИ продолжили раздавать интервью и делать селфи. Это послужило хоть каким-то утешением тем, кому в этот раз не повезло.