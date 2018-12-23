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Мэр Сочи привлек свиней к борьбе с грязью 

Lenta.ru + ещё 4 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Мэр Сочи Анатолий Пахомов предложил построить индустриальную свиноферму, чтобы решить проблему переработки пищевых отходов. Об этом сообщает издание «Деловая газета. Юг».
Пахомов заявил, что 48 процентов мусора в городе составляют пищевые отходы, которые можно было бы отдавать на корм свиньям. Ежедневно в городе производится около 400 тонн пищевого мусора, отметил он.
По его подсчетам, если хотя бы половина пищевого мусора будет перерабатываться на форме, а расходы на переработку семи процентов пластика, дерева и бумаги возьмут на себя бизнесмены, то утилизации на полигонах будет подлежать лишь 30 процентов твердых бытовых отходов.
«Я уже дал поручение главе Лазаревского района, чтобы у нас инвестиционное предложение на форуме было — о том, чтобы создать индустриальную свиноферму. Нужно чтобы она заключила договоры по утилизации пищевых отходов и вывозила [их]», — подчеркнул градоначальник на заседании Экологического форума.
Как пишет издание, в городе началась реализация схемы «ноль отходов» в преддверии Олимпийских игр 2014 года. Согласно ей, в Сочи не должно быть действующих полигонов твердых бытовых отходов — мусор из города вывозится на полигоны в Белореченске и Адыгейске. В начале 2018 года Сочи был включен в проект «Чистая страна», в рамках которого в городе-курорте появится мусороперерабатывающий завод к концу 2021 года.
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Политика , Экология , Анатолий Пахомов , Сочи
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