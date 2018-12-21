Что Путин не сказал об Украине

Пресс-конференции Владимира Путина вряд ли правильно называть источником информации о намерениях российского руководства. Российский президент не склонен к театральным эффектам, потому старается не делать резких заявлений и тем более подписывать указы. Скорее пресс-конференции подтверждают тенденции, уже определённые решениями российских властей

Так что от этой пресс-конференции, думается, никто никаких особых откровений и не ждал. Главное, что сказал Путин, было заложено накануне — подписанием указа о политбеженцах и принятием закона об упрощённом порядке получения гражданства.

1.

Сейчас, разумеется, трудно сказать, как именно будут работать эти механизмы. Предоставление политического убежища будет осуществляться индивидуально — в «ручном» режиме, без чётких критериев, а упрощённая процедура отнюдь не спасает от бюрократии и финансовых расходов.

Главное тут, однако, то, что осталось за кадром: Россия на государственном уровне признала, что на Украине установлен радикально-националистический, русофобский режим, нарушающий права человека.

Таким образом, Украина перестала быть дружественным государством, а её руководители — «партнёрами» российских властей. Причём, инициатором такой оценки выступили именно украинские власти, в одностороннем порядке вышедшие из договора о дружбе.

Это, пожалуй, главное, что не было сказано на пресс-конференции о российско-украинских отношениях.

2.

Хотя Порошенко и утратил окончательно статус партнёра (впрочем, его так последний раз называли ещё в 2014 году), Владимир Владимирович счёл нужным оказать ему посильную помощь в ходе избирателей кампании.

«Пока в киевских коридорах власти находятся русофобы, не понимающие, в чем интерес их собственного народа, такая ненормальная ситуация будет продолжаться, вне зависимости от того, кто находится у власти в Кремле».

«Что сейчас делают сегодняшние (киевские) власти, какую задачу они выполняют, что продают на фоне русофобии, которая там развивается? Они выполняют и фактически говорят об этом, историческую задачу — растаскивают русский и украинский народы, и за это им всё прощают, всё».

С точки зрения технологов избирательного штаба Порошенко, такие цитаты дорогого стоят — получается, что Путин сам признал Порошенко своим врагом! Это же то самое, на чём строится предвыборная стратегия украинского президента — Порошенко против Путина. Царский подарок!

Правда, если он и поможет Порошенко, то для мобилизации 15-20% радикальных избирателей. Для основной же массы граждан Украины этот сигнал строго противоположный.

3.

К сожалению, так и не прозвучало каких-то ясных сигналов относительно судьбы Минских соглашений и Донбасса.

Да, Россия поддерживает, но «людей, которые проживают на этой территории», а не республик Донбасса.

И поддерживает только для того, «чтобы их окончательно там не раздавили, не съели и не порвали». Ну и «попытки решить вопросы политического характера с помощью силы, а мы видим это со стороны украинской власти на протяжении нескольких лет, и это происходит до сих пор, обречены на провал. Это надо понять».

Министр же иностранных дел накануне в очередной раз повторил, что Минским соглашениям альтернативы нет… Несмотря на то, что Киев на законодательном уровне от Минских соглашений отказался, да, в общем, и раньше их не выполнял.

В общем, это явно не те сигналы, которые хотели бы услышать жители Донбасса. Решения их проблемы в Москве пока предложить не могут.

Правда, упрощение получения российского гражданства вполне может способствовать решению вопроса территорий в "рабочем порядке" — что будет, если большая часть их населения станет гражданами России?

4.

Были в выступлении российского лидера и противоречивые суждения.

С одной стороны,

«Украина остаётся нашим важным торговым партнёром, торговый оборот в текущем году вырос, поэтому Москва заинтересована в процветании Украины».

Подразумевается, что Россия воздержится от введения экономических санкций как метода воздействия на Украину — Порошенко перестал быть партнёром, но о стране в целом этого не скажешь.

С другой стороны,

«уровень жизни на Украине примерно такой же, как на Донбассе. Всё хуже и хуже становится».

Суждение небесспорное — да, социально-экономическая ситуация на Украине сложная, но маловероятно, чтобы её можно было так прямо сравнить с разрушенным войной и живущим за счёт российской помощи Донбассом. Главная проблема украинской экономики — необходимость возвращать долги.

Самое же главное — ухудшение экономической ситуации не приведёт к изменению политических ориентаций украинского общества, так же, как не привела экономическая блокада со стороны Украины к изменению их пророссийской ориентации. Возможно, понимание этого обстоятельства и отвращает российские власти от идеи санкций.

5.

Ситуация вокруг Православной церкви в России замечена и вызывает обеспокоенность:

«За расколом начнётся передел собственности, может, даже кровавый, не дай Бог до этого дойдёт».

И… всё. С другой стороны, что ещё мог сказать глава светского государства, на уровне Конституции отделённого от церкви?

Сведение конфликта к вопросу чисто экономическому — неправильно. Да, для Варфоломея это существенный момент. Но куда важнее идеологические факторы.