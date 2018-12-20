Путин рассказал, что загадает в новогоднюю ночь и какой подарок хотел бы получить

Президент РФ Владимир Путин в интервью 17-летней Регине Парпиевой рассказал, какое желание загадает в новогоднюю ночь и какой подарок хотел бы получить на этот праздник.

В начале декабря Путин посетил форум добровольцев России , где ему рассказали о проекте "Мечтай со мной", который исполняет желания тяжелобольных детей. Одним из желаний была мечта Регины, которая хочет быть журналистом, взять интервью у интересного собеседника. Путин пообещал помочь, а в четверг, после большой пресс-конференции, сам дал интервью девушке.

Регина спросила президента, что какое желание он загадывает в новогоднюю ночь.

"Мое желание простое — чтобы все желания исполнялись", — ответил Путин.

Вопрос о том, какой подарок он хотел бы получить на Новый год, президент назвал сложным.

"Лучшим подарком была бы констатация того, что этот год, который мы прожили вместе со всей страной, будет со знаком плюс, что мы, несмотря на все сложности, — а их очень много, — их не только преодолели, но и создали условия для дальнейшего серьезного развития нашей страны и поддержки людей, которые в этом нуждаются, для того, чтобы у нас была уверенность, что мы двигаемся в правильном направлении", — сказал Путин.

По мнению президента, осознание того, что год прошел не зря, что движение идет по правильному пути, что удается добиваться поставленных целей, является самым главным для любого человека.

"И для меня тоже", — признался он.