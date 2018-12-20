Путин побеседовал с девочкой, мечтавшей взять у него интервью

Президент РФ Владимир Путин после ежегодной большой пресс-конференции дал интервью семнадцатилетней Регине Парпиевой, исполнив ее мечту.

В начале декабря Путин посетил форум добровольцев России и осмотрел стенды благотворительных проектов. Волонтеры рассказали президенту о проекте "Мечтай со мной", который исполняет желания тяжелобольных детей. К стенду были прикреплены конверты с мечтами этих ребят. Любой участник форума может выбрать конверт и исполнить одну мечту. Волонтеры предложили и президенту выбрать конверт. Путин собрал все пять оставшихся желаний и пообещал их исполнить. Среди них было пожелание девочки, которая мечтает быть журналистом. Президент России пообещал организовать для нее визит на телеканал RT , чтобы она смогла взять интервью у интересного собеседника.

В течение 20 минут глава государства ответил на несколько вопросов девочки, в том числе о том, как он стал президентом, трудная ли эта работа, и что он загадает на Новый год.

В конце беседы девочка попросила разрешения обнять главу государства, отметив, что он великий президент и очень хороший человек. После этого они обменялись подарками. Путин подарил девочке гаджеты и билеты на концерт, а она ему — игрушечную собаку, которую сделала сама.