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Путин побеседовал с девочкой, мечтавшей взять у него интервью 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин после ежегодной большой пресс-конференции дал интервью семнадцатилетней Регине Парпиевой, исполнив ее мечту.
В начале декабря Путин посетил форум добровольцев России и осмотрел стенды благотворительных проектов. Волонтеры рассказали президенту о проекте "Мечтай со мной", который исполняет желания тяжелобольных детей. К стенду были прикреплены конверты с мечтами этих ребят. Любой участник форума может выбрать конверт и исполнить одну мечту. Волонтеры предложили и президенту выбрать конверт. Путин собрал все пять оставшихся желаний и пообещал их исполнить. Среди них было пожелание девочки, которая мечтает быть журналистом. Президент России пообещал организовать для нее визит на телеканал RT, чтобы она смогла взять интервью у интересного собеседника.
В течение 20 минут глава государства ответил на несколько вопросов девочки, в том числе о том, как он стал президентом, трудная ли эта работа, и что он загадает на Новый год.
В конце беседы девочка попросила разрешения обнять главу государства, отметив, что он великий президент и очень хороший человек. После этого они обменялись подарками. Путин подарил девочке гаджеты и билеты на концерт, а она ему — игрушечную собаку, которую сделала сама.
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян перед интервью с Путиным поделилась с девочкой особенностями профессии журналиста.
До этого Путин исполнил мечту тяжело больной девочки Вероники, организовав ей 8 декабря экскурсию на "Мосфильм" в сопровождении руководителя киностудии Карена Шахназарова. Российский лидер неделю спустя исполнил желание тяжелобольного мальчика Артема, который хотел увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полёта. Путин 15 декабря выпил чаю с Артёмом и его родными, подарил ему подарки, а потом лично проводил мальчика до своего вертолета. После этого Артем с папой и братом полетали на президентском вертолете над Северной столицей.
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Комментарии
Политика , Маргарита Симоньян , Владимир Путин , Карен Шахназаров , РИА Новости , Russia Today
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