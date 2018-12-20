Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что введение санкций по отношению к населению Крыма и Севастополя, сделавшего свой выбор в 2014 году, является проявлением тоталитаризма и нарушением прав человека.
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции сказал, что санкции стран Запада в связи с выбором крымчан 2014 году не являются избирательными и затрагивают все население полуострова. Они связаны с ограничениями по передвижению, получением виз, финансовыми операциями, работой страховых компаний, с использованием морской и другой инфраструктуры.
"Очевидно, что санкции против крымчан нарушают фундаментальные права человека, это проявление нового тоталитаризма, который рождается на Западе на наших глазах", — написал на своей странице в Facebook Аксенов.
Глава республики считает, что, несмотря на санкционный режим, крымская экономика продолжает развиваться.
"Приведу только одну цифру: на сегодняшний день на территории нашего региона зарегистрировано более 2 400 юридических лиц, учредителями которых являются иностранные организации и физические лица из 56 стран. Несмотря на санкции, мы провели огромное количество международных мероприятий, в гостях у нас побывали представители практически половины стран мира. Только в IV Ялтинском международном экономическом форуме, который прошел в апреле этого года, приняли участие представители 70 стран. В этом году мы ждем в Ялте гостей из 100 стран", — написал Аксенов.