Госдума не намерена проводить новогодний корпоративный праздник для депутатов в этом году. Об этом журналистам в четверг сообщила глава комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.
"Новогоднего корпоратива в Государственной думе не запланировано и не будет", — сказала она.
По словам главы комитета, "осенняя сессия Государственной думы закончилась, но это не означает, что у депутатов начались каникулы".
"Мы продолжаем свою работу, парламентарии выехали в регионы, чтобы до конца года успеть завершить запланированные дела для своих избирателей", — добавила она.
Госдума в 7-м созыве последовательно отказывается от проведения так называемых новогодних огоньков, или капустников, которые были в практике 6-го созыва. Тогда на импровизированную думскую сцену выходили как сами народные избранники — Иосиф Кобзон, Мария Максакова, Ярослав Нилов и даже спикер Сергей Нарышкин, так и приглашенные популярные артисты.