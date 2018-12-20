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Госдума не будет проводить новогодний корпоратив 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Фото: ТАСС
Госдума не намерена проводить новогодний корпоративный праздник для депутатов в этом году. Об этом журналистам в четверг сообщила глава комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.
"Новогоднего корпоратива в Государственной думе не запланировано и не будет", — сказала она.
По словам главы комитета, "осенняя сессия Государственной думы закончилась, но это не означает, что у депутатов начались каникулы".
"Мы продолжаем свою работу, парламентарии выехали в регионы, чтобы до конца года успеть завершить запланированные дела для своих избирателей", — добавила она.
Госдума в 7-м созыве последовательно отказывается от проведения так называемых новогодних огоньков, или капустников, которые были в практике 6-го созыва. Тогда на импровизированную думскую сцену выходили как сами народные избранники — Иосиф Кобзон, Мария Максакова, Ярослав Нилов и даже спикер Сергей Нарышкин, так и приглашенные популярные артисты.
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Комментарии
Политика , Иосиф Кобзон , Сергей Нарышкин , Мария Максакова-Игенбергс , Ярослав Нилов , Госдума
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