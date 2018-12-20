Госдума не будет проводить новогодний корпоратив

По словам главы комитета, "осенняя сессия Государственной думы закончилась, но это не означает, что у депутатов начались каникулы".

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